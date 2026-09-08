Tavid: за все лето в Эстонии купили меньше золота, чем за один зимний месяц
За три летних месяца в Эстонии купили меньше инвестиционного золота, чем за один январь, когда мир охватила золотая лихорадка, сообщает компания Tavid, занимающаяся продажей драгоценных металлов и обменом валюты.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.