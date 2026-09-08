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Tavid: за все лето в Эстонии купили меньше золота, чем за один зимний месяц

За три летних месяца в Эстонии купили меньше инвестиционного золота, чем за один январь, когда мир охватила золотая лихорадка, сообщает компания Tavid, занимающаяся продажей драгоценных металлов и обменом валюты.
В последний раз продажи инвестиционного золота в Эстонии опускались до сопоставимого с нынешним уровня в июне 2024 года, отмечает Tavid.
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