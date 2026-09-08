Infortar покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн

Tallinna Raamatutrükikoda чуть более чем за два года уже в третий раз меняет владельца. Концерн Infortar, который еще недавно объединял типографии, теперь продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди.
Руководитель Infortar Айн Ханшмидт рассказал в утренней программе радио Äripäev, что стратегия роста компании меняется. Infortar больше не ищет дешевые проблемные компании, которые можно вывести из кризиса, а сосредотачивается на приобретении более сильного и эффективного бизнеса.
Компания Infortar, чьи акции котируются на Таллиннской бирже, увеличила прибыль как во втором квартале, так и по итогам первого полугодия. Операционная прибыль за полугодие выросла на 94% по сравнению с прошлым годом.
Таллинн расторгает договор на строительство пешеходных тоннелей на улице Эндла с подрядчиком INF Infra OÜ – дочерней компанией биржевой группы Infortar. По словам подрядчика, безопасно построить тоннели по основному проекту без закрытия железной дороги невозможно.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.