Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,89%316,85
  • OMX Riga0,52%969,79
  • OMX Tallinn0,5%2 180,94
  • OMX Vilnius0,03%1 503,85
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 1000,00%10 821,78
  • Nikkei 225−1,7%65 269,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57
  • OMX Baltic0,89%316,85
  • OMX Riga0,52%969,79
  • OMX Tallinn0,5%2 180,94
  • OMX Vilnius0,03%1 503,85
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 1000,00%10 821,78
  • Nikkei 225−1,7%65 269,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57

Infortar покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн

Дочерняя компания эстонской биржевой компании Infortar, Infortar Agro, покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн Litagra.
Нынешнее руководство литовской Litagra продолжит управлять повседневной деятельностью компании и после завершения сделки. По словам Infortar, крупных изменений в деятельности Litagra не планируется.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.08.26, 18:30
Infortar продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди
Tallinna Raamatutrükikoda чуть более чем за два года уже в третий раз меняет владельца. Концерн Infortar, который еще недавно объединял типографии, теперь продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди.
Новости
  • 03.08.26, 12:17
Ханшмидт: мы больше не покупаем дешевые компании, а ищем эффективный бизнес
Руководитель Infortar Айн Ханшмидт рассказал в утренней программе радио Äripäev, что стратегия роста компании меняется. Infortar больше не ищет дешевые проблемные компании, которые можно вывести из кризиса, а сосредотачивается на приобретении более сильного и эффективного бизнеса.
Биржа
  • 03.08.26, 10:39
Infortar мощно нарастил прибыль
Компания Infortar, чьи акции котируются на Таллиннской бирже, увеличила прибыль как во втором квартале, так и по итогам первого полугодия. Операционная прибыль за полугодие выросла на 94% по сравнению с прошлым годом.
Новости
  • 22.07.26, 10:49
Таллинн расторг договор по крупному проекту с дочерней компанией Infortar
Существенно дополнено
Таллинн расторгает договор на строительство пешеходных тоннелей на улице Эндла с подрядчиком INF Infra OÜ – дочерней компанией биржевой группы Infortar. По словам подрядчика, безопасно построить тоннели по основному проекту без закрытия железной дороги невозможно.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
2
Mнения
  • 07.09.26, 09:37
Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
3
Новости
  • 05.09.26, 14:45
Шоссе Таллинн-Нарва станет «умнее»: на 80 километрах установят электронные знаки
4
Mнения
  • 05.09.26, 12:57
Тармо Трей: дороже всего государству обходится дорога, которую вовремя не отремонтировали
5
Новости
  • 07.09.26, 10:31
Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?
Какую зарплату в этом году предлагают на наиболее популярных должностях?
6
Эпицентр
  • 07.09.26, 08:48
Работники элитного клуба столкнулись с несправедливостью и хаосом. «Я не хочу загонять себя в могилу из-за работы»

Последние новости

Подсказка
  • 08.09.26, 12:33
НТД: «бесплатный пробный день» может обернуться налоговыми рисками
Бесплатный пробный день запрещен!
Новости
  • 08.09.26, 12:12
Латвия хочет запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь
Новости
  • 08.09.26, 11:00
Infortar покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн
Биржа
  • 08.09.26, 10:10
Punktid Technologies уходит с First North. Руководитель: мы потратили 250 000 евро
Новости
  • 08.09.26, 09:00
Вакансий во втором квартале было меньше, чем год назад
Биржа
  • 08.09.26, 08:37
Продажи Nokia в сфере ИИ взлетели, но настоящее испытание еще впереди
Новости
  • 08.09.26, 08:19
Кооператив под руководством известного политика идет ко дну, кредиторы намекают на вывод активов
Новости
  • 08.09.26, 06:00
Политолог об оборонном скандале: когда наступают выборы, люди теряют память

Сейчас в фокусе

Екатерина Смирнова смотрит в зеркало на свои новые зубы после операции в Турции.
Новости
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
Часть работы барного персонала заключалась в обслуживании мероприятий, проходивших в Bombay, – например, покерных турниров или роскошных вечеринок.
Эпицентр
  • 07.09.26, 08:48
Работники элитного клуба столкнулись с несправедливостью и хаосом. «Я не хочу загонять себя в могилу из-за работы»
В закрытом ужине участвовали известные бизнесмены из Эстонии и других стран, а принимал их сын президента США Дональд Трамп-младший.
Новости
  • 07.09.26, 12:26
Эксклюзивный ужин с сыном Дональда Трампа мог стоить 150 000 евро
Директор по маркетингу CVKeskus Хенри Аувяэрт.
Новости
  • 07.09.26, 10:31
Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?
Какую зарплату в этом году предлагают на наиболее популярных должностях?
Молодые люди не хотят жертвовать собой ради неочевидных плюшек.
Mнения
  • 07.09.26, 09:37
Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
Первое блюдо или украшение стола? Ужин в ресторане Hiis начинается с жареного лишайника.
Эпицентр
  • 06.09.26, 13:32
Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер
Генподрядчик, проработавший почти 15 лет, не смог выйти из финансовых трудностей даже после двух санаций. Слева – владелец и член правления компании Яак Лыхмус.
Новости
  • 07.09.26, 18:11
Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026