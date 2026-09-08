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Латвия хочет запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь

Министерство сообщения Латвии направило в правительство законопроект, который с 2027 года запретил бы регулярные и нерегулярные международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь, а также транзит в эти страны через территорию Латвии.
Автобусы, курсирующие под брендом Ecolines, в том числе в Таллинн, в следующем году могут лишиться разрешения на рейсы из Латвии в Москву.
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