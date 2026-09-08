Латвия хочет запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь
Министерство сообщения Латвии направило в правительство законопроект, который с 2027 года запретил бы регулярные и нерегулярные международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь, а также транзит в эти страны через территорию Латвии.
Очередной, 19-й пакет санкций ЕС призван еще более осложнить для России ведение войны против Украины, в том числе затруднить финансовые операции. Это несет свои риски и для некоторых жителей Эстонии – но только при особых условиях.
После более чем двухлетнего перерыва Центральное статистическое управление Латвии вновь опубликовало список зарегистрированных в стране компаний, которые экспортировали товары в Россию и Беларусь или импортировали их оттуда.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.