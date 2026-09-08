Тоомас Тооль может вновь сделать предложение акционерам Silvano
Baltplast, крупным акционером которой является предприниматель Тоомас Тооль, вероятно, планирует после многолетнего перерыва вновь сделать акционерам Silvano Fashion Group добровольное предложение о поглощении.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании производителя белья Silvano Fashion Group, сократилась за год на 67 % – до 913 000 евро. Существенное влияние оказало изменение валютного курса.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.