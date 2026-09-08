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Punktid Technologies уходит с First North. Руководитель: мы потратили 250 000 евро

Punktid Technologies уходит с альтернативного рынка First North. По словам руководителя компании, рынок не выполнил своей задачи – создать для растущих компаний работающую среду для привлечения капитала.
В 2022 году Punktid Technologies вышла на балтийский альтернативный рынок First North, предложив инвесторам до 340 000 акций, однако интерес оказался сдержанным. Всего инвесторы подписались на 176 378 акций.
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