Punktid Technologies уходит с First North. Руководитель: мы потратили 250 000 евро
Punktid Technologies уходит с альтернативного рынка First North. По словам руководителя компании, рынок не выполнил своей задачи – создать для растущих компаний работающую среду для привлечения капитала.
Нехватка аудиторов и высокая нагрузка поставили несколько биржевых компаний в сложное положение: с одной стороны, правила требуют подать отчет в срок, с другой – перегруженность аудиторов не позволяет вовремя передать отчет бирже.
Котирующаяся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North компания Punktid Technologies сообщила, что прекратила переговоры с инвестором из Гонконга и объявленная в ноябре стратегическая сделка не состоится.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.