Биржа

Энн Тоссо

5 сентября 2023 в 9:22









Главный стратег SEB: жесткие условия кредитования приведут к спаду экономики

Главный стратег SEB Pank Юсси Хильянен верит в падение Euribor. Фото иллюстративное. Фото: Vytautas Kielaitis

Условия финансирования предприятий ужесточились и продолжат ужесточаться, считает главный стратег SEB Pank Юсси Хильянен. Он предсказывает, что это может привести к экономическому спаду.

Базовые процентные ставки Euribor, вероятно, уже достигли своего пикового уровня, считает Хильянен. По последним оценкам SEB, базовые ставки Euribor начнут снижаться в следующем году.