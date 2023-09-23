Вкус биржи: бычий рынок, говорили они… Новый цикл, говорили они...

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Бычий рынок, говорили они… Новый цикл, говорили они… Американские рынки опять падают. Причем когда: сразу после того как ФРС отказался поднять ставку! Что медведи задумали? Почему быки все прощелкали? И что делать с прогнозом Фуада Расулова о новом цикле экономического роста?

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. ФРС решил не поднимать ставку - и не ошибся!

А деньги платить пробовали? Работники Ford, General Motors и (А ЭТО ЕЩЕ КТО???) Stellantis бастуют.

Пять смельчаков, предсказавших рост биткойна. Фуад Расулов не верит в крипту и заранее смеется над теми, кто предсказал курс биткойна в 2024 году на уровне 100 000, 200 000 тысяч долларов. Не рановато?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».