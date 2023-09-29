    Infortar покупает акции Tallink, а пенсионные фонды Swedbank продают

    На конференции Äriplaan 2024, состоявшейся в сентябре, председатель правления Infortar Айн Ханшмидт призвал предпринимателей при инвестировании также стремиться к зарубежным рынкам. По его словам, Infortar уже 75% своего оборота зарабатывает из-за границы и планирует выходить в другие страны.Фото: Raul Mee

    Основной владелец Infortar в ходе нескольких сделок в сентябре приобрел еще 3,6 миллиона акций Tallink, а пенсионные фонды Swedbank отказались от почти 1,25 миллиона акций Tallink.

    В сентябре Infortar семь раз покупал акции Tallink на Таллиннской фондовой бирже на общую сумму более 3,6 миллиона акций. По данным Финансовой инспекции, сделки заключались в ценовом диапазоне 0,69-0,71 евро за акцию, что составляет общую стоимость сделок почти 2,5 млн евро.

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