Биржа

Яна Сааркоппель

29 сентября 2023 в 8:49









Infortar покупает акции Tallink, а пенсионные фонды Swedbank продают

На конференции Äriplaan 2024, состоявшейся в сентябре, председатель правления Infortar Айн Ханшмидт призвал предпринимателей при инвестировании также стремиться к зарубежным рынкам. По его словам, Infortar уже 75% своего оборота зарабатывает из-за границы и планирует выходить в другие страны. Фото: Raul Mee

Основной владелец Infortar в ходе нескольких сделок в сентябре приобрел еще 3,6 миллиона акций Tallink, а пенсионные фонды Swedbank отказались от почти 1,25 миллиона акций Tallink.

В сентябре Infortar семь раз покупал акции Tallink на Таллиннской фондовой бирже на общую сумму более 3,6 миллиона акций. По данным Финансовой инспекции, сделки заключались в ценовом диапазоне 0,69-0,71 евро за акцию, что составляет общую стоимость сделок почти 2,5 млн евро.