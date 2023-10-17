    Rolls-Royce сократит до 2500 рабочих мест

    Иллюстративное фото. Фото: H&H Classics / SWNS

    Rolls-Royce Holdings Plc сократит до 2500 рабочих мест с целью оптимизировать бизнес.

    Сокращения затронут от 2000 до 2500 человек, или около 6% от общего числа сотрудников компании по всему миру. По сообщению Rolls-Royce, в рамках реорганизации в апреле следующего года компанию покинет технический директор Грация Виттадини. Кроме того, будут объединены подразделения инженерных технологий и безопасности, пишет Bloomberg.
    «Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации, направленном на создание высокопроизводительного, конкурентоспособного, устойчивого и растущего Rolls-Royce», – заявил генеральный директор компании Туфан Эргинбилгич.
    Эргинбилгич возглавил компанию в начале года. При этом он уже совершил ряд реорганизационных процессов в Rolls-Royce, что привело к росту акций компании более чем в два раза. Свою роль сыграло и восстановление популярности путешествий.
    Rolls-Royce производит двигатели для крупнейших коммерческих самолетов и зарабатывает деньги в зависимости от часов их использования, а также за счет контрактов на обслуживание. Например, компания является единственным поставщиком Airbus A350, и спрос на данные самолеты сейчас растет.
    Около половины сотрудников Rolls-Royce находятся в Великобритании, 11 000 работают в Германии и около 5500 – в США. В последний раз масштабные сокращения в компании были в начале пандемии Covid-19, когда по всему миру резко упал спрос на путешествия.

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