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17 октября 2023 в 7:51









Rolls-Royce сократит до 2500 рабочих мест

Иллюстративное фото. Фото: H&H Classics / SWNS

Rolls-Royce Holdings Plc сократит до 2500 рабочих мест с целью оптимизировать бизнес.

Сокращения затронут от 2000 до 2500 человек, или около 6% от общего числа сотрудников компании по всему миру. По сообщению Rolls-Royce, в рамках реорганизации в апреле следующего года компанию покинет технический директор Грация Виттадини. Кроме того, будут объединены подразделения инженерных технологий и безопасности, пишет Bloomberg

«Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации, направленном на создание высокопроизводительного, конкурентоспособного, устойчивого и растущего Rolls-Royce», – заявил генеральный директор компании Туфан Эргинбилгич.

Эргинбилгич возглавил компанию в начале года. При этом он уже совершил ряд реорганизационных процессов в Rolls-Royce, что привело к росту акций компании более чем в два раза. Свою роль сыграло и восстановление популярности путешествий.

Rolls-Royce производит двигатели для крупнейших коммерческих самолетов и зарабатывает деньги в зависимости от часов их использования, а также за счет контрактов на обслуживание. Например, компания является единственным поставщиком Airbus A350, и спрос на данные самолеты сейчас растет.

Около половины сотрудников Rolls-Royce находятся в Великобритании, 11 000 работают в Германии и около 5500 – в США. В последний раз масштабные сокращения в компании были в начале пандемии Covid-19, когда по всему миру резко упал спрос на путешествия.