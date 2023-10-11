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dv.ee

11 октября 2023 в 8:33









Bigbank: на рынке новостроек затишье, но средняя сумма кредита выросла

В основном активность обеспечивает вторичный рынок. Фото: Meeli Küttim

Согласно анализу портфеля жилищных кредитов Bigbank, в сентябре было заключено столько же договоров о жилищном кредите, сколько и в августе, который был самым активным месяцем года, а средняя сумма кредита увеличилась до 101 000 евро, сообщает компания в пресс-релизе.

«Несмотря на то, что средняя сумма кредита снова превысила отметку в 100 тысяч евро, кажется, что покупатели жилья довольно консервативны, и, по сравнению с пиковыми периодами, суммы кредита стали почти на треть меньше», – прокомментировала статистику руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, по мнению которой, самое главное, что зимняя спячка сменилась нормально функционирующим рынком уже весной.

Ходатайств о предоставлении кредита в сентябре было подано на одну шестую меньше, чем в августе. «Похоже, что в этом году люди начали готовиться к осеннему сезону раньше обычного, в результате август несколько неожиданно стал рекордным месяцем, впрочем, отчасти, так сказать, за счёт сентября», – считает руководитель Bigbank.

Со сделками в новостройках по-прежнему затишье, активность обеспечивается прежде всего сделками на вторичном рынке, что также подтверждается тем, что средняя сумма новых ходатайств о кредите остаётся в довольно скромных пределах в сто тысяч евро.