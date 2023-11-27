Биржа

dv.ee

27 ноября 2023 в 9:05









Петербургская биржа, попавшая под санкции США, подала заявление о банкротстве

«СПБ Биржа» – крупнейшая площадка для торговли иностранными ценными бумагами в РФ. Фото: СПБ Биржа

«СПБ Биржа» подала заявление о банкротстве, соответствующее дело зарегистрировано в арбитражном суде Москвы. 2 ноября биржа была внесена в санкционные списки США.

На фоне новостей о банкротстве утром 27 ноября цена собственных акций ПАО «СПБ Биржа», торгующихся на Московской бирже, упала более чем на четверть – с 96 до 71 рубля за акцию. При этом представители компании отрицают информацию о банкротстве. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», – заявил представитель торговой площадки в комментарии для «РБК-инвестиции». К моменту публикации заметки ДВ цена акций «СПБ Биржи» вновь подросла – до 86,7 рубля за ценную бумагу.

«СПБ Биржа» – крупнейшая площадка в РФ для торговли иностранными бумагами. 2 ноября компания была внесена в санкционные списки США. Позднее в опубликованной минфином США генеральной лицензии сообщалось, что возможность совершения ряда отдельных операций с «СПБ биржей» продлена до 31 января 2024 года. В ЦБ РФ выразили надежду, что до этого времени инвесторы смогут продать иностранные бумаги на «СПБ Бирже».

Фондовая биржа «Санкт-Петербург» была создана в 1997 году для организации торгов ценными бумагами. После серии слияний, поглощений и внутренних преобразований с 2014 году начала работать под брендом «СПБ Биржа», физически находясь при этом в Москве. В ноябре 2021 года биржа провела IPO собственных акций, она привлекла $175 млн.

С начала российского вторжения в Украину объем торгов иностранными ценными бумагами на бирже упал почти втрое, однако она продолжала работу, начав торговлю в том числе гонконгскими акциями. Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на «СПБ бирже» в сентябре 2023 года составил $2,42 млрд. Биржа остается крупнейшей площадкой в РФ для торговли иностранными бумагами.