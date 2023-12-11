    В ноябре прибыль Coop Pank снизилась

    По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу, процентные ставки по депозитам достигли пика и в будущем виден их спад.Фото: Liis Treimann

    В ноябре чистая прибыль Coop Pank составила 3,4 млн евро. Это на 5% меньше в месячном сравнении.

    За месяц нетто-доходы Coop Pank составили 7,2 млн евро, что на 5,3% меньше, чем в октябре. С начала года нетто-доходы банка достигли 79,6 млн евро – это на 63% больше, чем годом ранее.

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Инвестор
В ноябре прибыль Coop Pank снизилась
В ноябре чистая прибыль Coop Pank составила 3,4 млн евро. Это на 5% меньше в месячном сравнении.
В ноябре чистая прибыль Coop Pank составила 3,4 млн евро. Это на 5% меньше в месячном сравнении.
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