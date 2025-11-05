Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,77%6 823,86
  • DOW 300,61%47 372,26
  • Nasdaq 1,16%23 618,86
  • FTSE 1000,64%9 777,08
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,42
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,77%6 823,86
  • DOW 300,61%47 372,26
  • Nasdaq 1,16%23 618,86
  • FTSE 1000,64%9 777,08
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,42
  • 05.11.25, 18:34

Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»

В среду Олег Гросс открыл новый магазин в Тапа, и на церемонию собрались сотни жителей.
«Без вас мы бы были никем», — сказал Олег Гросс собравшимся на открытии магазина в Тапа.
  • «Без вас мы бы были никем», — сказал Олег Гросс собравшимся на открытии магазина в Тапа.
  • Foto: Андрас Кралла
Когда часы пробили десять и наступило время открытия, двери магазина не открылись. Только после пары минут возни их всё же удалось распахнуть, и владелец сети магазинов Олег Гросс сам вышел к толпе под аплодисменты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 29.07.25, 06:00
Олег Гросс: «У нас столько свиней, что можно окружить Нарву»
Предприниматель Олег Гросс уверен: правительство сделало ошибку, повысив НСО на продукты питания вместе с другими товарами. Своим мнением о причинах роста цен в Эстонии и секретами успеха сети Grossi в кризис ее единственный владелец делится с журналистом ДВ Ярославом Тавгенем.
Новости
  • 09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Во время дискуссии на мероприятии Äripäev в Раквере, где чествовали самые успешные компании Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, крупный предприниматель Олег Гросс заявил, что Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Интервью
  • 24.03.25, 13:20
Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено
Предприниматель Олег Гросс (73), перенесший полтора года назад инсульт и потерявший из-за этого голос, говорит, что сейчас чувствует себя на 50 лет, однако внезапные проблемы со здоровьем заставили его по-новому взглянуть на жизнь.
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
3
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
4
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
5
Новости
  • 04.11.25, 13:00
Партия «Отечество», которая готовится возглавить столицу, держит имя будущего мэра в секрете
6
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки

Последние новости

Новости
  • 05.11.25, 18:59
Фирму, управляющую скандальной свалкой в Ида-Вирумаа, признали виновной в мошенничестве
Новости
  • 05.11.25, 18:34
Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»
Биржа
  • 05.11.25, 17:56
Опытный инвестор о распродаже акций: долгожданная коррекция уже началась
Новости
  • 05.11.25, 17:32
На рынке труда без перемен: уровень безработицы остается неизменным
Новости
  • 05.11.25, 16:59
Prisma увеличила продажи за счет снижения цен: на одних кампаниях далеко не уедешь
Новости
  • 05.11.25, 16:37
Сольман: центристы лучше всех умеют работать с русским избирателем
Новости
  • 05.11.25, 16:19
Производитель домов за два года потерял 100 млн евро оборота. Руководитель обещает вернуть былое величие
«Из каждого кризиса можно извлечь уроки»
Инвестор Тоомас
  • 05.11.25, 14:53
Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу

Сейчас в фокусе

Ситуация, при которой большинство людей начинает поиск нового жилья с портала kv.ee, начала складываться уже много лет назад.
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
О пенсии приходится думать всем – и наемным работникам, и предпринимателям.
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Пресс-конференция по переговорам о формировании городской власти в Таллинне.
Новости
  • 04.11.25, 13:00
Партия «Отечество», которая готовится возглавить столицу, держит имя будущего мэра в секрете
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 04.11.25, 09:28
Центристская партия и «Отечество» начинают коалиционные переговоры в Таллинне
Первые два года мэром Таллинна будет представитель партии «Отечество»
Финансовый эксперт Кристо Крумм видит риски в бизнес-модели двух девелоперов, привлекших средства с помощью облигаций. Он перечисляет причины возможной зависимости компаний от новых займов для обслуживания уже имеющихся обязательств: отрицательный денежный поток, низкая рентабельность и возросшая долговая нагрузка.
Биржа
  • 04.11.25, 08:48
Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025