Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»

«Без вас мы бы были никем», — сказал Олег Гросс собравшимся на открытии магазина в Тапа.
Foto: Андрас Кралла
Когда часы пробили десять и наступило время открытия, двери магазина не открылись. Только после пары минут возни их всё же удалось распахнуть, и владелец сети магазинов Олег Гросс сам вышел к толпе под аплодисменты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Предприниматель Олег Гросс уверен: правительство сделало ошибку, повысив НСО на продукты питания вместе с другими товарами. Своим мнением о причинах роста цен в Эстонии и секретами успеха сети Grossi в кризис ее единственный владелец делится с журналистом ДВ Ярославом Тавгенем.
Во время дискуссии на мероприятии Äripäev в Раквере, где чествовали самые успешные компании Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, крупный предприниматель Олег Гросс заявил, что Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Предприниматель Олег Гросс (73), перенесший полтора года назад инсульт и потерявший из-за этого голос, говорит, что сейчас чувствует себя на 50 лет, однако внезапные проблемы со здоровьем заставили его по-новому взглянуть на жизнь.
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!