Биржа

Айвар Йыепа

7 января 2024 в 9:37









Совет инвестору: производители микрочипов, становятся все более привлекательными

На биржах представлено не так много производителей оборудования для мобильных сетей, легко доступных для эстонских инвесторов, один из них — компания Ericsson. Фото: Andras Kralla

У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.

На биржах представлено не так много производителей оборудования для мобильных сетей, легко доступных для эстонских инвесторов, один из них — компания Ericsson.

На фондовых биржах есть несколько производителей мобильного сетевого оборудования, которые доступны для эстонских инвесторов: Cisco и Ciena из США, Nokia в Хельсинки и Ericsson в Стокгольме. Для двух последних из них эта сфера деятельности является основной. Лидер рынка оборудования мобильной связи китайская компания Huawei остается в частной собственности (да к тому же под санкциями США!), еще одна китайская компания ZTE торгуется на менее доступных биржах в Шэньчжэне и Гонконге.