    Совет инвестору: производители микрочипов, становятся все более привлекательными

    На биржах представлено не так много производителей оборудования для мобильных сетей, легко доступных для эстонских инвесторов, один из них — компания Ericsson.Фото: Andras Kralla

    У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.

    На биржах представлено не так много производителей оборудования для мобильных сетей, легко доступных для эстонских инвесторов, один из них — компания Ericsson.
    На фондовых биржах есть несколько производителей мобильного сетевого оборудования, которые доступны для эстонских инвесторов: Cisco и Ciena из США, Nokia в Хельсинки и Ericsson в Стокгольме. Для двух последних из них эта сфера деятельности является основной. Лидер рынка оборудования мобильной связи китайская компания Huawei остается в частной собственности (да к тому же под санкциями США!), еще одна китайская компания ZTE торгуется на менее доступных биржах в Шэньчжэне и Гонконге.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Подписан контракт на строительство первого участка Rail Baltica в Эстонии
Предпринимательница оставила работу в найме, основала две компании и сменила жизнь в столице на тихий городок
Совет инвестору: производители микрочипов, становятся все более привлекательными
Эпицентр
Российский миллиардер, ведущий бизнес в Эстонии, заработал более миллиарда долларов, продав долю в дискаунтере
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Все большие материалы
Инвестор
Инфляция в еврозоне выросла
Инфляция в еврозоне составила в декабре 2,9%, что на половину процентного пункта выше, чем за предыдущий месяц. До этого стало известно о росте инфляции в Германии и Франции.
Инфляция в еврозоне составила в декабре 2,9%, что на половину процентного пункта выше, чем за предыдущий месяц. До этого стало известно о росте инфляции в Германии и Франции.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
В чем историческая роль Центристской партии?
Исход из Центристской партии ее эстонской верхушки бьет не только по оставшимся центристам, но и ставит множество вопросов перед русскоязычным избирателем.
Исход из Центристской партии ее эстонской верхушки бьет не только по оставшимся центристам, но и ставит множество вопросов перед русскоязычным избирателем.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект