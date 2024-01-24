Вкус биржи хрустальный шарик: что 2024 год нам готовит?
В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.
Каким будет рост или падение рынка S&P 500 за 2024 год?
Куда грохнется крипта?
Какая индустрия будет наиболее горячей и любимой фондовыми рынками?
Какова судьба двух золот: обычного и черного?
Повлияет ли на рынки Дональд Трамп?
Какая индустрия выиграет почетное звание «унылое давно» образца 2024 года?
Порадует ли рыночек новыми IPO?
О том, как мы попытались предугадать то, что предугадывать чревато – американские фондовые рынки – в свежем выпуске «Вкус биржи хрустальный шарик».
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!