Вкус биржи хрустальный шарик: что 2024 год нам готовит?

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В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.

Каким будет рост или падение рынка S&P 500 за 2024 год?

Куда грохнется крипта?

Какая индустрия будет наиболее горячей и любимой фондовыми рынками?

Какова судьба двух золот: обычного и черного?

Повлияет ли на рынки Дональд Трамп?

Какая индустрия выиграет почетное звание «унылое давно» образца 2024 года?

Порадует ли рыночек новыми IPO?

О том, как мы попытались предугадать то, что предугадывать чревато – американские фондовые рынки – в свежем выпуске «Вкус биржи хрустальный шарик».