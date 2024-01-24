    Вкус биржи хрустальный шарик: что 2024 год нам готовит?

    Фото: pixexid.com

    В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.

    Каким будет рост или падение рынка S&P 500 за 2024 год?
    Куда грохнется крипта?
    Какая индустрия будет наиболее горячей и любимой фондовыми рынками?
    Какова судьба двух золот: обычного и черного?
    Повлияет ли на рынки Дональд Трамп?
    Какая индустрия выиграет почетное звание «унылое давно» образца 2024 года?
    Порадует ли рыночек новыми IPO?
    О том, как мы попытались предугадать то, что предугадывать чревато – американские фондовые рынки – в свежем выпуске «Вкус биржи хрустальный шарик».

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Вкус биржи хрустальный шарик: что 2024 год нам готовит?
В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.
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