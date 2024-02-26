Биржа

Индрек Мяэ

26 февраля 2024 в 6:44









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе компания Infortar, которая провела IPO в декабре и совладельцем которой является Айн Ханшмидт, объявит первые цифры в своей биржевой истории. Фото: Andras Kralla

В центре внимания на этой неделе будут Балтийские биржи, где экономические результаты опубликуют как недавно зарегистрированный Infortar, так и любимец акционеров Enefit Green, Tallinna Sadam, а также несколько компаний поменьше. Кроме того, важный макроэкономический показатель поступит из США.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на эстонскую биржу, так и на инвесторов из еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.