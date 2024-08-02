    Норвежские акции, которые приносят щедрые дивиденды

    Второе место в списке занимает нефтегазовая компания BW LPG.Фото: Reuters/Scanpix

    В Норвегии можно найти акции с самой высокой дивидендной доходностью в Скандинавии.

    Хотя Норвегия известна компаниями, занимающимися морскими перевозками, добычей нефти и газа, среди лучших плательщиков дивидендов можно также найти ИТ-компании, банки, производителей продуктов питания и телекоммуникационные компании.

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