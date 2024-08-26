Биржа

Айвар Ыэпа

26 августа 2024 в 10:12









Цена на железную руду стремительно растет

Рудник Рио Тинто в Пилбаре, Австралия. Фото: Rio Tinto

Снижение запасов в Китае привело к резкому росту цены на железную руду на сырьевых биржах, подняв её выше важного порога в сто долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду сегодня выросли на Сингапурской металлургической бирже на 4,2% до 100,2 доллара, сообщает Bloomberg. На прошлой неделе цена на железную руду по фьючерсным контрактам поднялась на 4,5%. Лондонская металлургическая биржа сегодня закрыта в связи с банковским праздником в Великобритании.