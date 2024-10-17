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  • 17.10.24, 15:36

ЕЦБ cнизил ключевую ставку

Европейский центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Это третье снижение ставки за год, и оно направлено на то, чтобы оживить экономику еврозоны.
ЕЦБ cнизил ключевую ставку
  • Foto: Виктор Дабковски / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Сегодня ЕЦБ принял решение сократить ключевую ставку до 3,25 процентных пункта, пишет CNBC.
Этот шаг был полностью учтен рынками, т.к. регуляторы и ранее говорили о снижении инфляционных рисков и ухудшении перспектив экономического роста.
Совет управляющих ЕЦБ заявил после обнародования решения, что процесс снижения инфляции находятся «на правильном пути».
«На прогноз по инфляции повлияли в том числе недавние неожиданные и негативные новости, касающиеся показателей экономической активности», – отметили представители центробанка.
Это первый, с декабря 2011 года, случай, когда ЕЦБ снизил ставки на двух заседаниях подряд.
Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,8% в сентябре, впервые за три года оказавшись ниже целевого уровня (для ЕЦБ он составляет 2%).
Ожидания более резкого смягчения монетарной политики усилились с заседания ЕЦБ 12 сентября. Тогда участники рынка прогнозировали два снижения ставки до конца года, однако к утру четверга эти прогнозы уже говорили о трех.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также повлияла на рынки, заявив, что последние данные «укрепляют нашу уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в надлежащие сроки».
Еще одним ключевым фактором стало изменение прогноза роста экономики еврозоны. В прошлом месяце ЕЦБ снизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год с 0,9% до 0,8% на фоне ослабления внутреннего спроса. Некоторые из крупнейших экономик продолжают сталкиваться с серьезными проблемами (слабость промышленности в Германии и законопроект по сокращению госбюджета, который ожидается во Франции), в то время как индикаторы настроений остаются слабыми.

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