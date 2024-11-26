Предложение облигаций Longo было переподписано на 21%

Предложение Longo Group было полностью подписано на сумму 12,1 миллиона евро, однако компания привлекла 10 миллионов евро. Foto: Longo Group
Крупнейшая в странах Балтии компания по продаже подержанных автомобилей предложила инвесторам обеспеченные облигации с доходностью 10%. В размещении приняли участие более 700 частных и институциональных инвесторов, которые подали заявки на облигации общей стоимостью 12,1 миллиона евро. Компания привлекла 10 миллионов евро, что означает переподписку на 21%.
Крупнейший в странах Балтии розничный продавец подержанных автомобилей, AS Longo Group, получил от Банка Латвии одобрение основного проспекта эмиссии обеспеченных облигаций. На первом этапе компания планирует привлечь до 10 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе.
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