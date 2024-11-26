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  • 26.11.24, 15:20

Предложение облигаций Longo было переподписано на 21%

Латвийская компания Longo Group, которая занимается розничной торговлей подержанными автомобилями, завершила размещение своих облигаций на сумму 12,1 миллиона евро.
Предложение Longo Group было полностью подписано на сумму 12,1 миллиона евро, однако компания привлекла 10 миллионов евро.
  • Предложение Longo Group было полностью подписано на сумму 12,1 миллиона евро, однако компания привлекла 10 миллионов евро. Foto: Longo Group
Крупнейшая в странах Балтии компания по продаже подержанных автомобилей предложила инвесторам обеспеченные облигации с доходностью 10%. В размещении приняли участие более 700 частных и институциональных инвесторов, которые подали заявки на облигации общей стоимостью 12,1 миллиона евро. Компания привлекла 10 миллионов евро, что означает переподписку на 21%.

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