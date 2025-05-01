Назад 01.05.25, 06:00 Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров В прошлом году в пожарах погибло рекордно низкое количество людей, и благодаря профилактической работе спасателей возгораний тоже становится все меньше. Однако хватит ли пожарных в случае масштабного кризиса?

Завод Kiviõli Keemiatööstus. Иллюстративное фото.

Foto: Николай Андреев

Спасательные станции, в том числе с которыми сотрудничают добровольцы, распределены по всей Эстонии так, чтобы первая команда могла прибыть на место как можно скорее. Но местных спасателей часто оказывается недостаточно, а дополнительные силы едут на пожар издалека.

Как правило, этот подход работает. Но отдельные случаи в Ида-Вирумаа показали, что в регионе может не остаться готовых к выезду спасателей, если все команды заняты при пожаре на крупном промышленном объекте или нескольких пожарах сразу в разных местах.

80 километров до пожара

Пожар на сланцевом предприятии Kiviõli Keemiatööstus 14 апреля наглядно показал, что требуются спасатели издалека. Как сообщалось , для тушения этого пожара прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда.

Пожар в Нарве в 2021 году, где первую команду спасателей ждали около 40 минут. Вторая машина приехала на пожар из Ийзаку, ей пришлось преодолеть для этого 81 километр.

Foto: Николай Андреев

Руководитель отдела спасательных работ Спасательного департамента Виктор Саареметс пояснил ДВ, что сбор спасателей из разных городов, как профессионалов, так и добровольцев – это штатная ситуация:

«Это абсолютно нормально и работает так по всей Эстонии. Помощь направляется по принципу наибольшей оперативности. В Эстонии реагирование спасательных служб не ограничивается ни границами самоуправлений, ни уездами – реагируют согласно необходимости. То, что на вызовы в Нарве реагируют также Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, – это совершенно нормально, и так и должно быть. Точно так же в Пярну выезжают спасатели из Пярну-Яагупи и Килинги-Нымме и другие».

Подземная пожарная машина

Сланцевые предприятия рассматриваются спасателями как объекты повышенной опасности. Руководитель Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа не стал комментировать для ДВ произошедший на заводе пожар. Представители двух других сланцеперерабатывающих предприятий Ида-Вирумаа – Viru Keemia Grupp и Eesti Energia – рассказали, как устроена их система безопасности и сотрудничество со спасателями.

Специалист по коммуникации Eesti Energia Анна Медведева и руководитель по коммуникации VKG Ирина Боенко подчеркнули, что эти предприятия следуют принципу, что безопасность важнее, чем эффективность. Предприятия много внимания уделяют профилактике и технике безопасности.

Завод сланцевого масла VKG в Кохтла-Ярве.

Foto: Николай Андреев

Ирина Боенко рассказала, что на VKG имеют дело с различными химикатами, поэтому налажен требуемый контроль за рабочими процессами, а сотрудники проходят обучение по химической безопасности: «В состав концерна входит предприятие VKG Oil, основной деятельностью которого является производство сланцевого масла и химикатов. Предприятию присвоена категория А – то есть это предприятие с риском крупных аварий. На предприятии соблюдаются все требования Закона о химикатах».

«Хотя никто не застрахован от человеческого фактора, наши производственные процессы построены таким образом, чтобы исключить масштабные опасные сценарии», – добавила Ирина Боенко.

Viru Keemia Grupp и Eesti Energia имеют собственные горноспасательные отряды, которые обучены и оснащены для тушения пожаров под землей.

«Наши спасатели проводят тренировки и учения по технике безопасности, обучаются и переобучаются, а также постоянно обновляют свое снаряжение. Например, перед Рождеством спасатели Enefit получили уникальный спасательный автомобиль, который подходит как для проведения наземных, так и подземных спасательных операций», – рассказала Анна Медведева.

Горноспасательное подразделение Eesti Energia расположено на шахте Estonia. 24 мая оно отметит свою 78-ю годовщину. Горноспасательная служба VKG в составе примерно 30 человек действует на шахте Ojamaa.

Ирина Боенко добавила также, что между VKG и Eesti Energia заключен договор: в случае масштабного происшествия на одном из предприятий на помощь придут и горноспасатели из другого. Раз в квартал горноспасатели двух сланцевых гигантов встречаются, чтобы обменяться информацией.

У Eesti Energia есть и собственный спасательный отряд на поверхности – в Аувере, где расположены Эстонская электростанция, электростанция Аувере и маслозаводы Enefit.

Три завода сланцевого масла Enefit, вид с крыши электростанции Аувере.

Foto: Николай Андреев

Но только на свои силы в случае пожара сланцевая промышленность, конечно, не рассчитывает. Анна Медведева и Ирина Боенко рассказали, что у компаний налажено сотрудничество со Спасательным департаментом и проводятся совместные учения. Так, крупные учения прошли в конце прошлого года, в них, кроме сотрудников сланцевых предприятий, участвовали Спасательный департамент, Центр тревоги, скорая помощь Karell Kiirabi, управа Кохтла-Ярве и Идаская префектура полиции. На условное ЧП выезжали спасательные команды из Силламяэ, Кохтла-Ярве, Раквере, Ийзаку, Вяйке-Маарья, Тарту, Лиллекюла и Йыхви, включая добровольных спасателей.

От базы тартуской спасательной команды до завода VKG в Кохтла-Ярве – 138 км.

«Уникальность учений заключалась в том, что они проходили одновременно в двух разных местах, что позволило отработать координацию действий и управление кризисами в нескольких очагах, – сообщила Ирина Боенко. – По сценарию учений отрабатывалась ситуация возникновения пожара и утечка опасных химикатов».

Команды спасателей-добровольцев в сельской местности могут добраться до места пожара быстрее, поскольку они распределены по всей Эстонии. Добровольцы из поселка Пуртсе в Ида-Вирумаа раньше «донашивали» за профессиональными спасателями машину еще советского производства, но сейчас обзавелись вполне современной.

Foto: Николай Андреев

По словам представителя Спасательного департамента Виктора Саареметса, у ведомства есть планы и на самый крайний случай: «Спасательный департамент, безусловно, повышает свою готовность и к военным ситуациям – как с точки зрения оснащения, так и численности личного состава. Как именно – такая информация по понятным причинам не является полностью публичной».