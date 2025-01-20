Деловые ведомости
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  • 20.01.25, 10:38

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На начавшейся неделе ожидаются макроэкономические показатели из США и отчеты компаний. Кроме того, в понедельник в США выходной день.
Во вторник свои результаты за последний квартал опубликует стриминговая компания Netflix.
  • Во вторник свои результаты за последний квартал опубликует стриминговая компания Netflix. Foto: Zumapress/Scanpix
Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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