Назад 20.01.25, 10:38 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На начавшейся неделе ожидаются макроэкономические показатели из США и отчеты компаний. Кроме того, в понедельник в США выходной день.

Во вторник свои результаты за последний квартал опубликует стриминговая компания Netflix. Foto: Zumapress/Scanpix

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.