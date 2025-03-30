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  • 30.03.25, 13:58

Главный аналитик Nordea: процентные ставки вновь начнут расти

Главный аналитик Nordea Ян фон Герих написал в своём блоге, что при ускорении экономического роста Европы процентные ставки могут вновь начать расти. Произойти это может, по его мнению, уже в конце года.
Расходы на оборону могут стимулировать европейскую экономику, но вместе с ними и инфляцию.
  • Расходы на оборону могут стимулировать европейскую экономику, но вместе с ними и инфляцию. Foto: Andras Kralla
По оценке фон Гериха, в случае ускорения экономического роста повышение процентных ставок в диапазоне 3–4 процентов вовсе не исключено. В своём блоге аналитик отметил, что вероятнее всего повышение ставок стоит ожидать в следующем году.
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