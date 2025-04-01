Назад 01.04.25, 09:01 Хелениус делает ставку на недвижимость Украины: окончание войны приведет к буму экономики Крупный инвестор с пестрым прошлым вкладывается в акции, связанные с послевоенным восстановлением Украины, и ждет подходящего момента, чтобы построить новые небоскребы в разрушенном Харькове.

«Быть бизнесменом и инвестором – значит строить долгосрочные планы. Я скорее смотрю в будущее, чем стремлюсь быстро заработать деньги», – говорит предприниматель Йоаким Хелениус. Foto: Andras Kralla

Крупный бизнесмен финско-шведского происхождения Йоаким Хелениус, чьи корни восходят к временам российских царей, уже много лет живет в Эстонии и свободно говорит по-эстонски. В его жизни хватает интересных эпизодов – от учебы в Китае под присмотром монахинь до актерских выступлений.