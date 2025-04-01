Хелениус делает ставку на недвижимость Украины: окончание войны приведет к буму экономики

«Быть бизнесменом и инвестором – значит строить долгосрочные планы. Я скорее смотрю в будущее, чем стремлюсь быстро заработать деньги», – говорит предприниматель Йоаким Хелениус. Foto: Andras Kralla
Крупный бизнесмен финско-шведского происхождения Йоаким Хелениус, чьи корни восходят к временам российских царей, уже много лет живет в Эстонии и свободно говорит по-эстонски. В его жизни хватает интересных эпизодов – от учебы в Китае под присмотром монахинь до актерских выступлений.
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Политики Западной Европы в последние недели все чаще высказываются за то, что после окончания войны в Украине следует начать переговоры по вопросу российского газа. В радиопередаче Äripäev «Kuum tool» Пеэтер Луйкмел, Йоаким Хелениус и Айн Ханшмидт говорят о перспективах российского рынка и экономике восточного соседа.
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