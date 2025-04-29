SEB увеличил прибыль, Swedbank уступил позиции

SEB Pank заметно увеличил чистую прибыль в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Чистая прибыль крупнейшего банка Эстонии Swedbank в первом квартале этого года сократилась на 29 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 67 млн евро. Это означает, что в Эстонии прибыль за первый квартал снизилась на 30%.
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