Назад 29.04.25, 11:55 SEB увеличил прибыль, Swedbank уступил позиции Результаты двух крупнейших банков Эстонии за первый квартал оказались противоположными: прибыль Swedbank снизилась, тогда как SEB удалось ее увеличить.

SEB Pank заметно увеличил чистую прибыль в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Чистая прибыль крупнейшего банка Эстонии Swedbank в первом квартале этого года сократилась на 29 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 67 млн евро. Это означает, что в Эстонии прибыль за первый квартал снизилась на 30%.