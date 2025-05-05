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  • 05.05.25, 14:18

В апреле Tallink перевез на треть меньше грузов

Компания Tallink Grupp в апреле этого года перевезла больше пассажиров и легковых автомобилей, но объем грузовых перевозок сократился на треть.
По словам автоперевозчиков, внезапное и значительное повышение цен на грузовые перевозки, осуществленное Tallink в середине прошлого года, поставило их в очень затруднительное положение, так как в середине года они не смогли переложить рост цен на своих клиентов.
  • По словам автоперевозчиков, внезапное и значительное повышение цен на грузовые перевозки, осуществленное Tallink в середине прошлого года, поставило их в очень затруднительное положение, так как в середине года они не смогли переложить рост цен на своих клиентов.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно биржевому сообщению, в апреле 2025 года Tallink Grupp перевезла около 416 000 пассажиров – на 4,5% больше по сравнению с апрелем прошлого года.
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