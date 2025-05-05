В апреле Tallink перевез на треть меньше грузов

По словам автоперевозчиков, внезапное и значительное повышение цен на грузовые перевозки, осуществленное Tallink в середине прошлого года, поставило их в очень затруднительное положение, так как в середине года они не смогли переложить рост цен на своих клиентов.
Foto: Andras Kralla
Согласно биржевому сообщению, в апреле 2025 года Tallink Grupp перевезла около 416 000 пассажиров – на 4,5% больше по сравнению с апрелем прошлого года.
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Судоходный концерн Tallink Grupp сообщил о чистом убытке в размере 33,2 миллиона евро в первом квартале, что является резким контрастом по сравнению с прибылью в 2,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.