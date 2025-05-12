Назад 12.05.25, 09:00 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать Начавшаяся неделя принесёт множество квартальных отчётов на местном рынке, а также стартует новое размещение облигаций.

Во вторник Coop Pank опубликует апрельские результаты.

Foto: Andras Kralla

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.