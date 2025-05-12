Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • OMX Riga−0,01%869,31
  • OMX Tallinn−0,17%1 985,69
  • OMX Vilnius0,67%1 203,76
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,67%8 612,31
  • Nikkei 2250,38%37 644,26
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  • 12.05.25, 09:00

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Начавшаяся неделя принесёт множество квартальных отчётов на местном рынке, а также стартует новое размещение облигаций.
Во вторник Coop Pank опубликует апрельские результаты.
  • Во вторник Coop Pank опубликует апрельские результаты.
  • Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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