Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Во вторник Coop Pank опубликует апрельские результаты.
Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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