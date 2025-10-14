Назад 14.10.25, 14:10 В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось Кафе-ресторан Mood, дизайн которого разработал эстонский бизнесмен и организатор фестиваля Õllesummer Стен-Эрик Янтсон, закрывается из-за сложной экономической ситуации.

Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.

Foto: Личный архив

В августе этого года владелец кафе-ресторана Mood Стен-Эрик Янтсон выставил свое любимое заведение на продажу, однако поиски нового владельца успехом не увенчались, и двери заведения окончательно закроются 19 октября, передает Postimees.

Причиной стали сложная экономическая ситуация и необходимость принимать трудные, но неизбежные решения.

«К сожалению, нам так и не удалось найти покупателя для этого прекрасного кафе-ресторана с богатой историей. С этим легендарным местом связано столько теплых воспоминаний. Они навсегда останутся в нашей памяти. Это было пространство, которое я смог оформить именно так, как чувствовал сердцем. Хочу верить, что никто не стыдился того, что такая жемчужина находилась на главной площади нашего города. Надеюсь, найдется кто-то смелый, кто сумеет вновь открыть это место для горожан и создать здесь что-то, что переживет любые кризисы», – сообщил Янтсон в понедельник.