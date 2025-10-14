Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,68%292,52
  • OMX Riga−0,19%908,99
  • OMX Tallinn−0,32%1 918,98
  • OMX Vilnius−0,57%1 258,17
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,34%9 411,22
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • OMX Baltic−0,68%292,52
  • OMX Riga−0,19%908,99
  • OMX Tallinn−0,32%1 918,98
  • OMX Vilnius−0,57%1 258,17
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,34%9 411,22
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • 14.10.25, 14:10

В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось

Кафе-ресторан Mood, дизайн которого разработал эстонский бизнесмен и организатор фестиваля Õllesummer Стен-Эрик Янтсон, закрывается из-за сложной экономической ситуации.
Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
  • Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
  • Foto: Личный архив
В августе этого года владелец кафе-ресторана Mood Стен-Эрик Янтсон выставил свое любимое заведение на продажу, однако поиски нового владельца успехом не увенчались, и двери заведения окончательно закроются 19 октября, передает Postimees.
Причиной стали сложная экономическая ситуация и необходимость принимать трудные, но неизбежные решения.
«К сожалению, нам так и не удалось найти покупателя для этого прекрасного кафе-ресторана с богатой историей. С этим легендарным местом связано столько теплых воспоминаний. Они навсегда останутся в нашей памяти. Это было пространство, которое я смог оформить именно так, как чувствовал сердцем. Хочу верить, что никто не стыдился того, что такая жемчужина находилась на главной площади нашего города. Надеюсь, найдется кто-то смелый, кто сумеет вновь открыть это место для горожан и создать здесь что-то, что переживет любые кризисы», – сообщил Янтсон в понедельник.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Здание пиццерии, работавшей на Хийумаа почти десять лет, выставлено на продажу. Итальянский владелец также закрыл два других своих ресторана и думает покинуть остров.
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
Michelin Guide признал расположенный в Старом Таллинне отель The Burman лучшим новым отелем мира в этом году. The Burman стал единственным отелем в Северной Европе и Балтии, удостоенным двух ключей Michelin.
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
Ресторан Cafe Truffe, основанный Йоэлем Остратом и работавший более 20 лет на Ратушной площади Тарту, закрылся в конце сентября из-за слишком высокой арендной платы.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Последние новости

Биржа
  • 14.10.25, 14:53
Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
Биржа
  • 14.10.25, 12:57
Google инвестирует 15 млрд долларов в индийский центр обработки данных ИИ
Биржа
  • 14.10.25, 12:13
Прибыль Ericsson превысила ожидания
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
Новости
  • 14.10.25, 10:50
Министр экономики: строительство завода Rheinmetall в Эстонии обошлось бы слишком дорого

Сейчас в фокусе

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025