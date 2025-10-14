В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось

Кафе-ресторан Mood, дизайн которого разработал эстонский бизнесмен и организатор фестиваля Õllesummer Стен-Эрик Янтсон, закрывается из-за сложной экономической ситуации.
- Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
- Foto: Личный архив
В августе этого года владелец кафе-ресторана Mood Стен-Эрик Янтсон выставил свое любимое заведение на продажу, однако поиски нового владельца успехом не увенчались, и двери заведения окончательно закроются 19 октября, передает Postimees.
Причиной стали сложная экономическая ситуация и необходимость принимать трудные, но неизбежные решения.
«К сожалению, нам так и не удалось найти покупателя для этого прекрасного кафе-ресторана с богатой историей. С этим легендарным местом связано столько теплых воспоминаний. Они навсегда останутся в нашей памяти. Это было пространство, которое я смог оформить именно так, как чувствовал сердцем. Хочу верить, что никто не стыдился того, что такая жемчужина находилась на главной площади нашего города. Надеюсь, найдется кто-то смелый, кто сумеет вновь открыть это место для горожан и создать здесь что-то, что переживет любые кризисы», – сообщил Янтсон в понедельник.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Здание пиццерии, работавшей на Хийумаа почти десять лет, выставлено на продажу. Итальянский владелец также закрыл два других своих ресторана и думает покинуть остров.
Michelin Guide признал расположенный в Старом Таллинне отель The Burman лучшим новым отелем мира в этом году. The Burman стал единственным отелем в Северной Европе и Балтии, удостоенным двух ключей Michelin.
Ресторан Cafe Truffe, основанный Йоэлем Остратом и работавший более 20 лет на Ратушной площади Тарту, закрылся в конце сентября из-за слишком высокой арендной платы.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.