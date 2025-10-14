Назад 14.10.25, 14:39 Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы У подозреваемого в госизмене эстонского политика Дмитрия Роотси есть бизнес в России, с которым он поддерживает связь, даже находясь в тюрьме, выяснили «Деловые ведомости» и The Insider . Компания производит оборудование для СПГ-танкеров, находится под санкциями США, а среди ее заказчиков числится российский производитель подводных лодок. Гендиректор компании утверждает, что если ее продукция каким-то образом и попадала на оборонные предприятия, то случайно.

Дмитрий Роотси на скамье подсудимых в Эстонии. В России ему принадлежит компания, в партнерах у которой не только российский Минпромторг, но и оборонное предприятие, производящее подводные лодки.

Когда в марте 2023 года три эстонских политика были взяты под стражу по подозрению в деятельности против республики и подготовке госпереворота, в центре внимания в основном оказался лидер партии Koos Айво Петерсон. Об арестованном по тому же обвинению бывшем деятеле «Ночного дозора» Дмитрии Роотси, который владеет 100% российской компании «Регент Балтика», писали куда меньше.

Малое предприятие с большими друзьями

Петербургская «Регент Балтика» разрабатывает полиуретановые технологии, проектирует и производит оборудование, которое используется, например, в судах, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). В 2024 году она заработала 711 млн рублей (7,6 млн евро) – по российскому законодательству это малое предприятие, поэтому компания несколько раз получала поддержку от Российского экспортного центра и Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отчисления компании в бюджет и социальные фонды в 2024 году составили 24 млн рублей (240 тыс. евро). Компания входит в список поставщиков оборудования для водородной энергетики Минпромторга России.

Дмитрий Роотси на совещании с заместителем министра промышленности России Виктором Евтуховым, ноябрь 2022 года.

Долгое время Роотси был не только основателем и владельцем, но и гендиректором компании, однако во время войны его роль поменялась. «Дмитрий в какой-то момент не так много времени стал уделять компании, потому что увлекся политикой всей этой. И полностью компанией стал заниматься я, а Дмитрий сконцентрировался больше, знаете, на стратегическом развитии», – рассказал ДВ гендиректор «Регент Балтика» Виталий Воронин. Сам он, по его словам, человек аполитичный.

В партнерах у компании числится не только российский Минпромторг. Одним из заказчиков «Регент Балтики», как обнаружили ДВ и The Insider, было АО «Адмиралтейские верфи» – производитель военных кораблей и подводных лодок.

Гендиректор «Регент Балтика» Виталий Воронин утверждает, что заказ не был связан с оборонной частью верфей и, к тому же, дело было давно. «Мы в свое время поставляли им оборудование для переработки пенополиуретанов, которое мы производили. У них был отдел, который занимался производством алюминиевых лодок. Для этих лодок мы оборудование поставляли. Ну и потом компоненты. Но сказать, что мы с “Адмиралтейскими верфями” так глобально работали, это не совсем корректно», – говорит Воронин.

Виталий Воронин сменил Дмитрия Роотси на посту гендиректора «Регент Балтика», после того как тот ушел в политику.

По открытым данным у «Регент Балтика» не видно госзаказов или заказов госкомпаний в последние годы, но оборонные заказы в России засекречены.

«У нас самоцели не было, чтобы в какие-то оборонзаказы входить еще. У нас есть бизнес, своя ниша, в которой мы там работаем. Наша компания занимается разработкой систем специальной теплоизоляции для удержания сжиженного природного газа, которой газовозы обкладываются изнутри, – поясняет Воронин. – У нас госзаказчиков сейчас нет. Это именно научная разработка».

Подготовка к интервью генерального директора ООО «Регент Балтика» Дмитрия Роотси по случаю двадцатилетия компании. Июнь 2022 года.

Санкции за газ

Под санкции США «Регент Балтика» попала уже в июне 2024 года – в очередном пакете, который расширил санкции на российский СПГ. «Производит криогенные изотермические панели для хранения СПГ, – указано в справке. – Была признана уполномоченным органом в соответствии с Указом Президента № 14024 за деятельность или деятельность в прошлом в производственном секторе экономики Российской Федерации».

Если каким-то образом на оборонные предприятия и поставлялись наши материалы, то это, знаете, каким-то случайным образом, нежели конкретно в рамках какого-то гособоронзаказа. Виталий Воронин гендиректор «Регент Балтики»

За что именно компания попала в санкционные списки США – Воронин не знает: «Нас не извещали. Мы вообще случайно узнали. Навряд ли это с оборонными предприятиями как-то может быть связано. Если каким-то образом на оборонные предприятия и поставлялись наши материалы, то это, знаете, каким-то случайным образом, нежели конкретно в рамках какого-то гособоронзаказа».

Еще в мае 2022 года Дмитрий Роотси совершал деловые поездки в Европу. На фото он в центральном офисе компании GTT в Париже. На сайте «Регент Балтика» лаконично сообщается: «Повестка дня и детали переговоров не разглашаются. Сотрудничество “Регент Балтики” с французской компанией GTT всегда было и остается продуктивным и максимально эффективным». В начале 2023 года GTT приостановила работу в России из-за санкций.

Руководство из тюрьмы

Арест Роотси не осложнил деятельность его компании. «Он остается владельцем, партнером», – говорит Воронин. Более того, Роотси до сих пор участвует в управлении. «Он периодически звонит, интересуется, какие-то нам советы дает, куда двигаться лучше, – рассказал новый гендиректор. – Он же не осужденный, просто находится под следствием. Суд идет еще. Может, он не виноват. Какие-то есть ограничения (на звонки), но по бизнесу и семье ему разрешено звонить. И вот он иногда там, ну, раз в две-три недели набирает, и мы обсуждаем некоторые моменты».

По словам Воронина, Роотси почти все время проводил в России, где проживает его семья. «Роотси является гражданином Эстонии. Знаете, у нас же в России как бы сейчас проще получить гражданство. Вот Дмитрий не стремился к получению гражданства России. Видно, его все устраивало. Хотя, может быть, если бы он был гражданином России, ему бы в какой-то степени сейчас полегче было», – рассуждает Воронин.

Дмитрий Роотси на одном из форумов в России.

Поначалу эстонское гражданство Роотси создавало его бизнесу проблемы в России. «Банки отказывались счета открывать», – признается Воронин. Кроме того, компании, принадлежащей иностранцам, сложнее получить госзаказ.

В Эстонии у Роотси тоже были дела. «Он пытался в Эстонии тоже заниматься бизнесом. Была создана компания, которая должна была развивать вот эти проекты, связанные с СПГ», – говорит Воронин.

Зарегистрированных на Дмитрия Роотси компаний в Эстонии нет. В то же время сайт с характерным названием «Наша оборона» сообщал, что Роотси являлся гендиректором российского ООО «Эстонский Научно-исследовательский и производственный центр Водородной энергетики». На данный момент такого центра в российских регистрах не существует.

На еще одном сайте сообщается о соглашении между «Регент Балтика» и упомянутым Эстонским Научно-исследовательским производственным центром, которое предусматривало интеграцию российских технологий при создании на территории Эстонии нового узла по перевалке и хранению криогенных продуктов для водородной энергетики. Соглашение было подписано в довоенном 2021 году и, насколько известно редакции, реализовано не было.