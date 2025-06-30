Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе из еврозоны поступят несколько сигналов о состоянии местной экономики и о возможных следующих шагах Европейского центрального банка под руководством Кристин Лагард.
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Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять на этой неделе как на местную биржу, так и на инвесторов еврозоны и Соединенных Штатов, и на которых в ближайшие дни сосредоточат внимание издание и радио Äripäev.
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Главным событием начавшейся недели, без сомнения, станут долгожданные государственные праздники, из-за которых торги на местной бирже остановятся сразу на два дня. Кроме того, крупнейший в мире производитель микрочипов собирает своих акционеров на ежегодную встречу.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.