Назад 26.07.25, 10:50 Сюрприз от строителя: акции YIT взлетели после сильного отчета Вчера акции финской строительной компании YIT резко выросли в цене на Хельсинкской бирже после публикации гораздо лучших, чем ожидалось, финансовых результатов.

Foto: Raul Mee

YIT сообщила до открытия торгов, что за квартал, завершившийся в июне, при обороте в 412 миллионов евро получила скорректированную операционную прибыль в размере десяти миллионов евро. Хотя оборот оказался ниже прошлогоднего уровня, операционная прибыль, напротив, улучшилась. Тем не менее, итоговый результат компании остался отрицательным как в прошлом году, так и в этом: убыток на акцию составил соответственно 23 и 5 центов.