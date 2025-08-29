Деловые ведомости
  OMX Baltic 0,06% 296,36
  OMX Riga −0,29% 916,96
  OMX Tallinn 0,09% 2 021,13
  OMX Vilnius −0,06% 1 224,93
  S&P 500 −0,63% 6 460,71
  DOW 30 −0,2% 45 545,89
  Nasdaq −1,16% 21 452,52
  FTSE 100 −0,32% 9 187,34
  Nikkei 225 −0,26% 42 718,47
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,85
  GBP/EUR 0,00% 1,15
  EUR/RUB 0,00% 94,06
  29.08.25, 17:30

Alibaba удивила ростом прибыли

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba во втором квартале увеличил выручку на 2%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, зато прибыль и рост сегмента услуг, связанных с ИИ, порадовали существенным ростом.
Чистая прибыль выросла за год на 78%.
  • Чистая прибыль выросла за год на 78%.
  • Foto: Imago/scanpix
За три месяца Alibaba заработала 247,65 млрд юаней, что на 2% меньше прогноза. Однако чистая прибыль значительно превзошла ожидания: компания получила 43,11 млрд юаней вместо ожидавшихся 28,5 млрд. Годовой рост чистой прибыли составил 78%.
