Alibaba удивила ростом прибыли

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba во втором квартале увеличил выручку на 2%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, зато прибыль и рост сегмента услуг, связанных с ИИ, порадовали существенным ростом.
За три месяца Alibaba заработала 247,65 млрд юаней, что на 2% меньше прогноза. Однако чистая прибыль значительно превзошла ожидания: компания получила 43,11 млрд юаней вместо ожидавшихся 28,5 млрд. Годовой рост чистой прибыли составил 78%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.