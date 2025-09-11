Бывший глава биржевой компании выставил на продажу акции Bolt на миллионы евро
Предприниматель и экс-глава компании PRFoods Индрек Касела разместил на инвестиционной платформе Crowdcube пакет акций технологической компании Bolt. Общая стоимость предложенных ценных бумаг превышает 4 млн евро.
Хотя оборот стартап-сектора достиг рекордных 2,3 млрд евро, увеличившись на четверть, объем инвестиций в первой половине года показал явное снижение, рассказал руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм.
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?