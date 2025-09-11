Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%294,74
  • OMX Riga−0,4%914,72
  • OMX Tallinn−0,33%1 992,78
  • OMX Vilnius−0,35%1 229,73
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,49%9 271,03
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,52
  11.09.25, 13:01

Бывший глава биржевой компании выставил на продажу акции Bolt на миллионы евро

Предприниматель и экс-глава компании PRFoods Индрек Касела разместил на инвестиционной платформе Crowdcube пакет акций технологической компании Bolt. Общая стоимость предложенных ценных бумаг превышает 4 млн евро.
Индрек Касела является инвестором Bolt уже более 10 лет. Ранее он уже продавал часть своей доли, но уверял, что обязательно будет инвестировать в компанию в будущем.
  • Foto: Liis Treimann
Новости
  • 08.09.25, 13:37
Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»
Хотя оборот стартап-сектора достиг рекордных 2,3 млрд евро, увеличившись на четверть, объем инвестиций в первой половине года показал явное снижение, рассказал руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Новости
  • 01.07.25, 15:59
Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро
Компании основателей выплатили миллионы евро дивидендов
Выручка эстонского единорога Bolt в прошлом году приблизилась к 2 миллиардам евро, а чистый убыток компании увеличился более чем до 102 миллионов евро.
Новости
  • 20.06.25, 11:38
Шведский стартап хочет купить бизнес Bolt по аренде самокатов. Виллиг: мечтать не вредно
Глава шведского стартапа Voi Technologies по аренде электросамокатов Фредрик Йельм сообщил, что компания хотела бы выкупить кого-то из конкурентов, например, бизнес Bolt по прокату самокатов.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025