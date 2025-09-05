Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,57%6 465,28
  • DOW 30−0,69%45 304,84
  • Nasdaq −0,39%21 622,44
  • FTSE 100−0,08%9 209,3
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,39
  05.09.25, 16:16

Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро?

«Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.
Заплатили гораздо больше денег, чем нужно, и дали аванс с горкой. Почему Министерство обороны так опростоволосилось, и никто не подал в отставку?
  • Заплатили гораздо больше денег, чем нужно, и дали аванс с горкой. Почему Министерство обороны так опростоволосилось, и никто не подал в отставку?
  • Foto: Алена Ценно
Почему не полетели головы? Разве министр и канцлер не должны понести ответственность? Или «косипорить от души», а потом исправлять ошибки – священное право каждого чиновника? Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень настроены более миролюбиво, чем главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Новая глупость с автоналогом: реформисты претворили в жизнь популистское предложение освободить от уплаты автомобильного налога (на сумму не более 100 евро) семьи с детьми. Мудрое правительство заботится о подрастающем поколении? Или это оголтелый популизм аккурат перед выборами? И почему реформисты окончательно предали свои идеалы?
«Мне стыдно, что мы сегодня не отправили в отставку Евгений Осиновского», – сказала бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа после того, как отказалась проголосовать за отправку в отставку Евгения Осиновского. Чего было больше в ее выступлении: кринжа или взывания к справедливости? Насколько правильно, когда ты косипоришь ради того, чтобы не отрываться от коллектива, а потом немедленно раскаиваешься и говоришь, что тебе стыдно?

Статья продолжается после рекламы

В Эстонии слишком жесткие регуляции и не дают нормально делать бизнес с Россией, жалуется предприниматель, попавший в ТОП Богачей. Уже и не провезти ничего: любой товар заблокируют просто «на всякий случай». Наша страна действительно установила слишком жесткие регуляции? Или у нее на это были причины?
Индия, Россия и Китай встретились на саммите ШОС. Образуется новый антизападный союз? Насколько Россия удачно ведет внешнюю политику и препятствует собственной изоляции? Есть ли опасность, что она развалит Евросоюз изнутри с помощью таких людей как Роберт Фицо?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

