Назад 05.09.25, 16:16 Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро? «Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.

Заплатили гораздо больше денег, чем нужно, и дали аванс с горкой. Почему Министерство обороны так опростоволосилось, и никто не подал в отставку?

Почему не полетели головы? Разве министр и канцлер не должны понести ответственность? Или «косипорить от души», а потом исправлять ошибки – священное право каждого чиновника? Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень настроены более миролюбиво, чем главный редактор ДВ Олеся Лагашина.

Новая глупость с автоналогом: реформисты претворили в жизнь популистское предложение освободить от уплаты автомобильного налога (на сумму не более 100 евро) семьи с детьми. Мудрое правительство заботится о подрастающем поколении? Или это оголтелый популизм аккурат перед выборами? И почему реформисты окончательно предали свои идеалы?

«Мне стыдно, что мы сегодня не отправили в отставку Евгений Осиновского», – сказала бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа после того, как отказалась проголосовать за отправку в отставку Евгения Осиновского. Чего было больше в ее выступлении: кринжа или взывания к справедливости? Насколько правильно, когда ты косипоришь ради того, чтобы не отрываться от коллектива, а потом немедленно раскаиваешься и говоришь, что тебе стыдно?

В Эстонии слишком жесткие регуляции и не дают нормально делать бизнес с Россией, жалуется предприниматель, попавший в ТОП Богачей. Уже и не провезти ничего: любой товар заблокируют просто «на всякий случай». Наша страна действительно установила слишком жесткие регуляции? Или у нее на это были причины?

Индия, Россия и Китай встретились на саммите ШОС. Образуется новый антизападный союз? Насколько Россия удачно ведет внешнюю политику и препятствует собственной изоляции? Есть ли опасность, что она развалит Евросоюз изнутри с помощью таких людей как Роберт Фицо?

