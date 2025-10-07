Финансируемый Яаном Таллинном ИИ-стартап начал сотрудничество с американской биржевой компанией
Американская биржевая и технологическая компания International Business Machines (IBM) объявила, что начнет использовать в своих программных решениях технологии стартапа Anthropic, занимающегося разработкой искусственного интеллекта.
Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла до 183 млрд долларов после раунда финансирования, о котором стало известно на этой неделе. Одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.