Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,48%294,01
  • OMX Riga0,02%910,01
  • OMX Tallinn−0,09%1 935,15
  • OMX Vilnius0,24%1 255,61
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,25%9 525,41
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,48
  • OMX Baltic0,48%294,01
  • OMX Riga0,02%910,01
  • OMX Tallinn−0,09%1 935,15
  • OMX Vilnius0,24%1 255,61
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,25%9 525,41
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,48
  • 09.10.25, 08:55

Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали в среду на 1,9% после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов.
Объём экспорта нефти из России достиг максимума за 16 месяцев из-за атак украинских дронов.
  • Объём экспорта нефти из России достиг максимума за 16 месяцев из-за атак украинских дронов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Запасы на нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, сократились за неделю на 763 000 баррелей. Уменьшение наблюдалось и в общих объёмах нефтепродуктов, особенно дистиллятов, запасы которых снизились сильнее всего с конца июня, сообщает Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в неблагополучном районе Нью-Йорка, и по его квартире бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Новости
  • 07.10.25, 08:58
Рост цен сохраняется выше 5%, но ослабевает
Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, но снизился на 1,1% по сравнению с августом. Такое заметное месячное снижение наблюдалось в последний раз несколько лет назад.
Новости
  • 01.10.25, 15:58
Инфляция в еврозоне ускорилась
Эстония лидирует
Цены в Европе росли самыми быстрыми темпами с марта этого года. Наиболее значительное влияние на инфляцию оказали продукты питания и сектор услуг.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
2
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
3
Новости
  • 08.10.25, 10:18
Ryanair угрожает уйти из Таллинна. Аэропорт: обвинения беспочвенны и вводят в заблуждение
Существенно дополнено
4
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
5
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
6
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин

Последние новости

Новости
  • 09.10.25, 09:51
Число зарубежных туристов в августе выросло на 4%
Биржа
  • 09.10.25, 08:55
Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США
Инвестор Тоомас
  • 09.10.25, 08:33
Инвестор Тоомас: вложил несколько тысяч и теперь жду, когда вырастет литовская экономика
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
Биржа
  • 08.10.25, 19:09
Стоимость золота пробила рекорд в 4000 долларов
Новости
  • 08.10.25, 18:39
Клининговая компания: рост минимальной зарплаты вынудит поднять цены, но не все клиенты смогут это принять
Новости
  • 08.10.25, 18:00
В следующем году Эстония начнет использовать миллионы, полученные от штрафа Danske Bank
Новости
  • 08.10.25, 17:05
Европа разработала план в отношении замороженных российских активов

Сейчас в фокусе

Ryanair уходит из Таллинна как обычно с шумом – под сокращение попали пять направлений.
Новости
  • 08.10.25, 10:18
Ryanair угрожает уйти из Таллинна. Аэропорт: обвинения беспочвенны и вводят в заблуждение
Существенно дополнено
Инвестор Пол Подольски рассказывает, что проделал путь от квартиры с крысами до партнерства в самом крупном инвестиционном фонде мира. Теперь пишет книги.
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Если маклер оказывает услуги через компанию, не зарегистрированную плательщиком НСО, он может предложить клиенту цену примерно на четверть ниже, чем у крупных конкурентов.
Эпицентр
  • 08.10.25, 08:40
Маклеры увиливают от уплаты НСО. Конкурент: это просто выводит из себя
«Если наш годовой оборот превысит 40 000 евро, возникнет очень большая проблема»
Иван Дмитриев пересекает границу рядом с информационными щитами КАПО, предупреждающими об угрозе со стороны российских разведслужб.
Новости
  • 07.10.25, 18:53
Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства
Компания Estem Tehnikakaubad OÜ с 1992 года занимается продажей, обслуживанием и ремонтом лесной и садовой техники. В дальнейшем она продолжит работу только через интернет-магазин.
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Дрейк мог бы смотреть на автора плаката как на... управляющего хедж-фондом.
Биржа
  • 08.10.25, 13:22
Вкус биржи: преследуешь бедного Дрейка? Акции выросли на 500%
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025