Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали в среду на 1,9% после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов.
- Объём экспорта нефти из России достиг максимума за 16 месяцев из-за атак украинских дронов.
- Foto: Reuters/Scanpix
Запасы на нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, сократились за неделю на 763 000 баррелей. Уменьшение наблюдалось и в общих объёмах нефтепродуктов, особенно дистиллятов, запасы которых снизились сильнее всего с конца июня, сообщает Bloomberg.
