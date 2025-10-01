Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,65%291,64
  • OMX Riga0,23%909,92
  • OMX Tallinn0,94%1 941,54
  • OMX Vilnius0,6%1 243,76
  • S&P 5000,00%6 688,46
  • DOW 300,00%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,63%9 409,42
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,56
  • 01.10.25, 15:58

Инфляция в еврозоне ускорилась

Цены в Европе росли самыми быстрыми темпами с марта этого года. Наиболее значительное влияние на инфляцию оказали продукты питания и сектор услуг.
Рост цен на продукты питания подталкивает инфляцию вверх как в Эстонии, так и в Европе в целом.
По предварительным данным Eurostat, индекс потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 2,2%. Все лето он держался около 2%, а в мае кратковременно опустился ниже этого уровня.
Новости
  • 01.10.25, 10:19
Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%
Индекс гармонизированных потребительских цен, который учитывает и расходы туристов, в сентябре вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, однако по сравнению с августом этого года снизился на 1,2%, сообщил Департамент статистики.
Новости
  • 23.09.25, 11:02
Свежий прогноз Банка Эстонии: рост экономики будет быстрым, но зависит от заемных средств
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Ставки по депозитам продолжают снижаться – это означает, что сейчас самое время сравнить, какой банк предлагает клиентам наиболее щедрое вознаграждение.
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
3
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
4
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
5
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Новости
  • 01.10.25, 15:58
Инфляция в еврозоне ускорилась
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Новости
  • 01.10.25, 13:05
Известная среди эстонских инвесторов Storent расширяет бизнес в США
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Новости
  • 01.10.25, 12:17
Шведский концерн Hanza приобрел финско-эстонскую компанию оборонной промышленности
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Новости
  • 01.10.25, 11:29
Федеральное правительство США приостановило работу
Новости
  • 01.10.25, 10:19
Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%

По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
На слушании в начале года Мартин Кирсберг заявил, что ни в чем не виноват.
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Директору переводческого бюро Interlex Инге Рятсеп кажется, что цена - единственный критерий на гостендерах.
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
Новости
  • 30.09.25, 12:14
Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.09.25, 14:50
Из-за неуплаты автоналога арестованы более 2700 счетов
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
