Назад 01.12.25, 19:11 Сервис Wise заблокировал карты россиян и белорусов без ВНЖ Базирующийся в Лондоне сервис интернет-платежей Wise заблокировал карты россиян и белорусов, не имеющих гражданства или вида на жительство в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии.

Основатель и руководитель компании Wise Кристо Кяэрманн.

Foto: Liis Treimann

Новые ограничения введены в соответствии с условиями 19-го пакета санкций ЕС в связи с продолжающейся полномасштабной войной России против Украины, сообщается в понедельник, 1 декабря, на сайте Wise.

Как отмечается в заявлении, для разблокировки карт необходимо до 30 января подтвердить гражданство или наличие временного или постоянного вида на жительство одной из стран ЕЭЗ, в которую входят государства Евросоюза, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, либо Швейцарии, сообщает Deutsche Welle . Компания проинформировала об изменениях всех клиентов, которых они затронули. До завершения проверки они не смогут использовать свои карты для совершения покупок, снимать наличные в банкомате и оплачивать регулярные подписки с помощью реквизитов карты.

Клиенты, не имеющие требуемого европейского гражданства или ВНЖ, больше не смогут использовать цифровые и физические карты Wise, но по-прежнему будут иметь возможность пользоваться другими услугами сервиса – отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги, указывается в заявлении компании.