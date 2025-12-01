Сервис Wise заблокировал карты россиян и белорусов без ВНЖ

Основатель и руководитель компании Wise Кристо Кяэрманн.
Foto: Liis Treimann
Новые ограничения введены в соответствии с условиями 19-го пакета санкций ЕС в связи с продолжающейся полномасштабной войной России против Украины, сообщается в понедельник, 1 декабря, на сайте Wise.
Как отмечается в заявлении, для разблокировки карт необходимо до 30 января подтвердить гражданство или наличие временного или постоянного вида на жительство одной из стран ЕЭЗ, в которую входят государства Евросоюза, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, либо Швейцарии, сообщает Deutsche Welle. Компания проинформировала об изменениях всех клиентов, которых они затронули. До завершения проверки они не смогут использовать свои карты для совершения покупок, снимать наличные в банкомате и оплачивать регулярные подписки с помощью реквизитов карты.
Клиенты, не имеющие требуемого европейского гражданства или ВНЖ, больше не смогут использовать цифровые и физические карты Wise, но по-прежнему будут иметь возможность пользоваться другими услугами сервиса – отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги, указывается в заявлении компании.
Очередной, 19-й пакет санкций ЕС призван еще более осложнить для России ведение войны против Украины, в том числе затруднить финансовые операции. Это несет свои риски и для некоторых жителей Эстонии – но только при особых условиях.
Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.