  OMX Baltic 0,35% 297,58
  OMX Riga 0,03% 924,45
  OMX Tallinn 0,17% 1 949,05
  OMX Vilnius 0,41% 1 285,68
  S&P 500 −0,13% 6 840,1
  DOW 30 −0,33% 47 561,27
  Nasdaq −0,13% 23 335,46
  FTSE 100 −0,18% 9 702,53
  Nikkei 225 −1,89% 49 303,28
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,86
  GBP/EUR 0,00% 1,14
  EUR/RUB 0,00% 90,27
  • 01.12.25, 19:11

Сервис Wise заблокировал карты россиян и белорусов без ВНЖ

Базирующийся в Лондоне сервис интернет-платежей Wise заблокировал карты россиян и белорусов, не имеющих гражданства или вида на жительство в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии.
Основатель и руководитель компании Wise Кристо Кяэрманн.
  • Основатель и руководитель компании Wise Кристо Кяэрманн.
  • Foto: Liis Treimann
Новые ограничения введены в соответствии с условиями 19-го пакета санкций ЕС в связи с продолжающейся полномасштабной войной России против Украины, сообщается в понедельник, 1 декабря, на сайте Wise.
Как отмечается в заявлении, для разблокировки карт необходимо до 30 января подтвердить гражданство или наличие временного или постоянного вида на жительство одной из стран ЕЭЗ, в которую входят государства Евросоюза, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, либо Швейцарии, сообщает Deutsche Welle. Компания проинформировала об изменениях всех клиентов, которых они затронули. До завершения проверки они не смогут использовать свои карты для совершения покупок, снимать наличные в банкомате и оплачивать регулярные подписки с помощью реквизитов карты.
Клиенты, не имеющие требуемого европейского гражданства или ВНЖ, больше не смогут использовать цифровые и физические карты Wise, но по-прежнему будут иметь возможность пользоваться другими услугами сервиса – отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги, указывается в заявлении компании.

