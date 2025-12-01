Деловые ведомости
  • 01.12.25, 16:30

Трамп видит «хороший шанс» на мирную сделку по Украине

После встречи представителей США и Украины во Флориде Дональд Трамп заявил, что у Киева есть «некоторые сложные маленькие проблемы», но при этом он видит «хороший шанс» на заключение сделки для окончания войны.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
Президент США Дональд Трамп после переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Украины во Флориде в воскресенье, 30 ноября, выразил оптимизм по поводу перспектив заключения сделки для окончания войны в Украине, пишет DW.
Общаясь с прессой на борту президентского самолета Air Force One, глава Белого дома заявил о наличии у Украины «некоторых сложных маленьких проблем» – и указал, что разразившийся вокруг украинской госкомпании «Энергоатом» коррупционный скандал «не помогает» стране. Трамп не ответил на вопрос журналиста о том, повлияет ли это на мирные переговоры, однако вскоре после этого добавил: «Я думаю, есть хороший шанс, что мы можем заключить сделку».
Зеленский заявил о «конструктивной динамике»

Статья продолжается после рекламы

Президент Украины Владимир Зеленский, получив доклад от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в США, также прокомментировал прошедшую встречу в позитивном ключе.
«Важно, что в переговорах есть конструктивная динамика, и что все вопросы обсуждались открыто и с фокусом на обеспечении суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Соединенным Штатам, команде президента Трампа и ему лично за время, которое так интенсивно инвестируется в определение шагов по завершению войны. Мы продолжим работать», – написал Владимир Зеленский в соцсетях.
Двусторонние переговоры во Флориде
Встреча между делегациями США и Украины, посвященная обсуждению условий возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, прошла 30 ноября на территории гольф-клуба Shell Bay спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в штате Флорида. Обсуждались, в том числе, территориальные вопросы, сроки проведения выборов в Украине и другие сложные моменты, сообщало издание The Wall Street Journal.
Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио оценил их результаты как «очень продуктивные», однако указал, что для достижения мира в войне России против Украины нужно будет проделать больше работы – и РФ должна стать «частью уравнения». «Мы хотим помочь Украине навсегда обеспечить безопасность. И, что столь же важно, мы хотим, чтобы там началась новая эпоха настоящего процветания», – сказал глава Госдепа.
Умеров, в свою очередь, заявил: «Есть существенные подвижки в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной». По словам секретаря СНБО Украины, «США оказывали очень сильную поддержку» Киеву.
