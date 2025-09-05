Инвестор Тоомас: я нашел акцию, которая выросла на 30%

Нестабильные результаты Micron стали причиной отказа от покупки акций этой компании в начале года.
До сих пор я пытался черпать вдохновение, разбирая портфели принцесс и поглядывая на «великолепную семерку», и с завистью слушал, как мой коллега несколько лет назад выбрал из моего списка акцию и получил 5700% доходности после того, как я сам ее отверг.
Если выкуп акций Enefit Green я считаю положительным из-за предложенной цены, то в отношении Ignitis я настроен сомнительно. Должен признать, что заявления новой коалиции правительства Литвы заставили меня, как свежего акционера Ignitis, удивиться.
После последней распродажи акций в портфеле появилась свободная сумма, и теперь я изучаю потенциальные возможности для инвестирования. Задумываюсь, может ли акция Amazon принести мне доходность в районе 12%.
После публикации июльских результатов банков я внимательно изучил финансовые показатели LHV и Coop Pank и обнаружил, что доходность акций Coop Pank значительно ниже моей цели, что побуждает к действию.
