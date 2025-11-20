Деловые ведомости
Подписаться
  • OMX Baltic0,24%292,1
  • OMX Riga0,25%925,27
  • OMX Tallinn0,1%1 908,46
  • OMX Vilnius0,11%1 274,56
  • S&P 5001,8%6 762,04
  • DOW 301,43%46 797,66
  • Nasdaq 2,36%23 097,26
  • FTSE 1000,88%9 591,46
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,44
  • 20.11.25, 16:50

Тармо Танилас советует с осторожностью относиться к рынку США

Стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас советует инвесторам с осторожностью относиться к американскому рынку в следующем году. Он видит более привлекательные возможности в Европе, особенно в Северных странах и Балтии.
Возможно, в следующем году сделки на американском рынке стоит поставить на паузу, отмечает стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас.
  • Возможно, в следующем году сделки на американском рынке стоит поставить на паузу, отмечает стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас.
  • Foto: Simo Sepp
