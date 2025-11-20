Тармо Танилас советует с осторожностью относиться к рынку США
Стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас советует инвесторам с осторожностью относиться к американскому рынку в следующем году. Он видит более привлекательные возможности в Европе, особенно в Северных странах и Балтии.
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.