Стартапы в поисках инвестиций бегут от бюрократии в США. Европа готовит ответный ход

Райнер Штернфельд провел восемь лет в Кремниевой долине, развивая компанию Planet OS. Шесть лет назад он вернулся в Эстонию, чтобы руководить венчурным фондом NordicNinja, который специализируется на масштабировании компаний из Скандинавии и Балтии.
Foto: Sander Ilvest/Scanpix/Postimees
По словам бывшего руководителя Skype и главы венчурного фонда Atomico Никласа Зеннстрема, сегодня в Европе появляется больше стартапов, чем в любом другом регионе мира. Этому способствуют в том числе государственные субсидии, которые в Европе распространены гораздо шире, чем в США.
Эстонская онлайн-платформа для перепродажи товаров Yaga недавно привлекла 4 млн евро. Среди инвесторов – международный модный концерн H&M Group. «Нам не пришлось стучаться в двери офиса H&M», – рассказала основательница Yaga Ауне Аунапуу в утреннем эфире радиостанции Äripäev.
Эстонский стартап MuRayTech, основанный учеными и занимающийся разработкой технологии на основе искусственного мюонного излучения, недавно привлек первые инвестиции. «Точные цифры пока не раскрываем, но речь идет о шестизначной сумме», – сообщил сооснователь Анди Хектор.
Основанный в 2009 году Кристьяном Хийемаа стартап Erply приобрел старейшего в Эстонии поставщика бухгалтерского программного обеспечения, чтобы объединить многолетний опыт с возможностями облачных технологий и искусственного интеллекта.
