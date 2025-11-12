Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,17%293,24
  • OMX Riga0,46%921,18
  • OMX Tallinn0,18%1 917,87
  • OMX Vilnius0,14%1 270,57
  • S&P 5000,21%6 846,61
  • DOW 301,18%47 927,96
  • Nasdaq −0,25%23 468,3
  • FTSE 100−0,07%9 892,76
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 12.11.25, 08:38

Стартапы в поисках инвестиций бегут от бюрократии в США. Европа готовит ответный ход

Поскольку европейские стартапы массово уезжают за деньгами инвесторов в США, где регулирование проще, теперь Европа пытается придумать, как удержать компании у себя подольше.
Райнер Штернфельд провел восемь лет в Кремниевой долине, развивая компанию Planet OS. Шесть лет назад он вернулся в Эстонию, чтобы руководить венчурным фондом NordicNinja, который специализируется на масштабировании компаний из Скандинавии и Балтии.
  • Райнер Штернфельд провел восемь лет в Кремниевой долине, развивая компанию Planet OS. Шесть лет назад он вернулся в Эстонию, чтобы руководить венчурным фондом NordicNinja, который специализируется на масштабировании компаний из Скандинавии и Балтии.
  • Foto: Sander Ilvest/Scanpix/Postimees
По словам бывшего руководителя Skype и главы венчурного фонда Atomico Никласа Зеннстрема, сегодня в Европе появляется больше стартапов, чем в любом другом регионе мира. Этому способствуют в том числе государственные субсидии, которые в Европе распространены гораздо шире, чем в США.
