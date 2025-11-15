Назад 15.11.25, 06:00 Вкус биржи: вы еще не раб банка? Тогда Трамп идет к вам! Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обалдеваем от желания Дональда закабалить народ на 50 лет, констатируем конец шатдауну, делаем круглые глаза по поводу парадокса мичиганского индикатора потребительской уверенности, и конечно он - Робин Гуд!

Вместе весело шагать!

Foto: Эндрю Лиден / Zuma Press Wire / Scanpix

Сезам, откройся! Рекордный шатдаун прекращен.

Что ж так неуверенно? Мичиганский индекс потребительской уверенности практически на полном днище. Парадокс - но это хорошо!

Вас еще недостаточно закабалили? Тогда мы идем к вам! Трамп хочет сделать ипотеку на 50 лет.

Статья продолжается после рекламы

Утром деньги - и чтоб наличными! Робингуд ввел услуги вывода денег кэшем.

Слив защитан. Великий мишка, выдумщик мишка Майкл Бёрри закрывает хедж-фонд.

Об этом и другом - в свежем 50-минутном выпуске «Вкуса биржи».