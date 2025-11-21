Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,08%6 544,16
  • DOW 300,37%45 921,54
  • Nasdaq −0,2%22 032,31
  • FTSE 100−0,07%9 520,88
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • 21.11.25, 17:01

Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине

Мэром Таллинна наконец-то избрали человека-невидимку Шредингера, в Кохтла-Ярве осудили очередного коррупционера, а партии «Отечество» скоро что-то предъявит полиция. Но все это мелочи по сравнению с новым, как всегда, грандиозным американским планом (который то ли есть, то ли нет).
Мэр Таллинна то ли есть, то ли его нет. Не узнаем, пока не «вскроем» партию «Отечество». Не этим ли будет во вторник заниматься Центральная криминальная полиция?
  • Мэр Таллинна то ли есть, то ли его нет. Не узнаем, пока не «вскроем» партию «Отечество». Не этим ли будет во вторник заниматься Центральная криминальная полиция?
В следующий вторник представителям «Отечества» велено явиться в Центральную криминальную полицию. Не потому ли у Таллинна все никак не появится мэр и случайно ли такая новость приурочена к созданию таллиннской коалиции?
Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил в среду, что одного определенного кандидата на пост столичного мэра нет, в тот же день лидер ее таллиннского отделения Рийна Сольман заявила, что есть. У нас появился кандидат Шредингера!
Но состоится ли теперь вообще эта коалиция, учитывая, что одна коалиционная партия имеет в анамнезе обвинительный приговор по делу о коррупции, а вторая сейчас получит обвинение в незаконном финансировании?

Статья продолжается после рекламы

Все это копошение – ничто по сравнению с международной повесткой недели. В американскую прессу утек очередной вариант нового мирного плана между Россией и Украиной, относительно которого последнюю, кажется, не очень спрашивали.
Украину сдают Путину? Почему мега-план Трампа опять слили в прессу?
В самой Украине продолжает разгораться коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует масштабные хищения в компании «Энергоатом». Оно подозревает, что возглавлял эту схему Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского еще по «Кварталу 95».
Насколько это подрывает позиции Зеленского на международной арене? Президент Украины уйдет в отставку?
Эстонский бизнес изнывает от регуляций, банки закрывают счета. Владелец Admirals Group Александр Цихилов предложил переложить ответственность за проверку каждой транзакции с банков на государство.
Какие здесь риски и какая выгода? Бывший министр финансов Марис Лаури прокомментировала в сюжете Ярослава Тавгеня, что она думает по этому поводу.
Северный порт в Палдиски сменил владельца. Что это значит? Новые лица, или старые схемы?
Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» беседовали, спорили и возмущались Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень.
Похожие статьи

Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Лишить частные русскоязычные школы госфинансирования. Закрыть ERR. Запретить депутатам сидеть на двух стульях. Одобряем? Мнения участников подкаста «Делов-то!» резко разделились. Но иногда мы друг с другом даже были согласны.
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
Соскучились по зарубам Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня? Получите! В этот раз коллеги не поделили свободу слова и яро спорили на тему задержания Олега Беседина. Дмитрий Фефилов истратил весь попкорн, пока пытался их помирить. Удалось ли ему – слушайте в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Mнения
  • 31.10.25, 16:20
Делов-то: «Ээсти 200» хочет подсадить Европу на ставочки, чиновники воруют на рынках Таллинна
«Ээсти 200» проталкивает снижение налога на онлайн-казино. Соцдемы разоблачили поборы на рынках. Таллиннская коалиция когда-нибудь появится? И почему в Эстонии не работает Департамент конкуренции.
Mнения
  • 24.10.25, 17:05
Делов-то: в Сейме Латвии спешат бить жену. А кто-то выиграл выборы в Эстонии, но сам не рад
В Латвии – новая порция как минимум странных законов, а в Эстонии подводят итоги муниципальных выборов. Америка вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а Европа – против роз и пластиковых унитазов. Обсуждаем главные темы уходящей недели в подкасте «Делов-то!»
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Сейчас в фокусе

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
