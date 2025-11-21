Назад 21.11.25, 17:01 Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине Мэром Таллинна наконец-то избрали человека-невидимку Шредингера, в Кохтла-Ярве осудили очередного коррупционера, а партии «Отечество» скоро что-то предъявит полиция. Но все это мелочи по сравнению с новым, как всегда, грандиозным американским планом (который то ли есть, то ли нет).

Мэр Таллинна то ли есть, то ли его нет. Не узнаем, пока не «вскроем» партию «Отечество». Не этим ли будет во вторник заниматься Центральная криминальная полиция?

В следующий вторник представителям «Отечества» велено явиться в Центральную криминальную полицию. Не потому ли у Таллинна все никак не появится мэр и случайно ли такая новость приурочена к созданию таллиннской коалиции?

Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил в среду, что одного определенного кандидата на пост столичного мэра нет, в тот же день лидер ее таллиннского отделения Рийна Сольман заявила, что есть. У нас появился кандидат Шредингера!

Но состоится ли теперь вообще эта коалиция, учитывая, что одна коалиционная партия имеет в анамнезе обвинительный приговор по делу о коррупции, а вторая сейчас получит обвинение в незаконном финансировании?

Все это копошение – ничто по сравнению с международной повесткой недели. В американскую прессу утек очередной вариант нового мирного плана между Россией и Украиной, относительно которого последнюю, кажется, не очень спрашивали.

Украину сдают Путину? Почему мега-план Трампа опять слили в прессу?

В самой Украине продолжает разгораться коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует масштабные хищения в компании «Энергоатом». Оно подозревает, что возглавлял эту схему Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского еще по «Кварталу 95».

Насколько это подрывает позиции Зеленского на международной арене? Президент Украины уйдет в отставку?

Эстонский бизнес изнывает от регуляций, банки закрывают счета. Владелец Admirals Group Александр Цихилов предложил переложить ответственность за проверку каждой транзакции с банков на государство.

Какие здесь риски и какая выгода? Бывший министр финансов Марис Лаури прокомментировала в сюжете Ярослава Тавгеня, что она думает по этому поводу.

Северный порт в Палдиски сменил владельца. Что это значит? Новые лица, или старые схемы?

Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» беседовали, спорили и возмущались Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень.