  • OMX Baltic−0,04%295,24
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,2%2 007,51
  • OMX Vilnius0,23%1 228,77
  • S&P 5000,00%6 415,54
  • DOW 300,00%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,26%9 140,17
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 03.09.25, 15:13

Латвиец, разбогатевший на микрокредитах, стал крупнейшим акционером Indexo

Инвестиционная компания ALPPES Capital, принадлежащая одному из самых богатых людей Латвии Айгарсу Кесенфелдсу, увеличила свою долю в компании Indexo, которая обещает встряхнуть латвийский банковский сектор, до 12,37%.
ALPPES Capital стал крупнейшим акционером Indexo.
  • ALPPES Capital стал крупнейшим акционером Indexo.
  • Foto: Alppes Capital
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025