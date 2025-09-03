Латвиец, разбогатевший на микрокредитах, стал крупнейшим акционером Indexo
Инвестиционная компания ALPPES Capital, принадлежащая одному из самых богатых людей Латвии Айгарсу Кесенфелдсу, увеличила свою долю в компании Indexo, которая обещает встряхнуть латвийский банковский сектор, до 12,37%.
Латвийский управляющий пенсионными фондами Indexo объявил о намерении сделать добровольное предложение о выкупе акций латвийской кредитной компании DelfinGroup. Акционер DelfinGroup Ивар Мяги видит потенциал в обеих компаниях, но не советует миноритарным инвесторам принимать это предложение.
Известный в Латвии управляющий пенсионными фондами Indexo и финансово-технологическая компания DelfinGroup собираются объединить свои усилия, в рамках чего планируется сделать добровольное предложение о выкупе акций DelfinGroup.
Инвестиционная компания Alppes Capital, принадлежащая Айгарсу Кесенфелдсу – одному из самых богатых жителей Латвии, разбогатевшему на бизнесе микрокредитов, получила разрешение от Европейского центрального банка и Банка Латвии на приобретение существенной доли в биржевой компании Indexo.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.