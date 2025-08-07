Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%296,07
  • OMX Riga0,2%917,43
  • OMX Tallinn−0,11%2 032
  • OMX Vilnius−0,05%1 205,48
  • S&P 5000,73%6 345,06
  • DOW 300,18%44 193,12
  • Nasdaq 1,21%21 169,42
  • FTSE 100−0,43%9 124,92
  • Nikkei 2250,65%41 059,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,75
  • 07.08.25, 12:53

Управляющий пенсионными фондами планирует выкупить акции DelfinGroup

Известный в Латвии управляющий пенсионными фондами Indexo и финансово-технологическая компания DelfinGroup собираются объединить свои усилия, в рамках чего планируется сделать добровольное предложение о выкупе акций DelfinGroup.
По словам председателя правления DelfinGroup Дидзиса Адмидиньша, планируемая сделка с акциями ускорит развитие компании.
  • По словам председателя правления DelfinGroup Дидзиса Адмидиньша, планируемая сделка с акциями ускорит развитие компании.
  • Foto: DelfinGroup
DelfinGroup продолжит свою деятельность в составе Indexo, однако сохранит свое нынешнее название и самостоятельность, говорится в сообщении. Цель состоит в создании одной из крупнейших в Латвии групп финансовых услуг с местным капиталом.
Похожие статьи

Биржа
  • 04.08.25, 10:20
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Оживленная неделя в сфере недвижимости и результаты из США
Сезон отчетов продолжается и на этой неделе: несколько биржевых компаний из Балтии и США опубликуют результаты за второй квартал.
Биржа
  • 10.07.25, 12:27
Победное полугодие: Таллиннская биржа достигла исторического максимума
Таллиннская биржа в первой половине года возглавила рост всей балтийской биржи. По оценке аналитиков, настолько успешный старт года объясняется в первую очередь восстановлением после очень низких уровней.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.08.25, 14:17
Американцы назвали Эстонию лучшей страной в мире для выхода на пенсию
2
Новости
  • 05.08.25, 11:44
Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве
3
Эпицентр
  • 05.08.25, 08:54
Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении
Вопросы Äripäev заставили Telia передумать
4
Mнения
  • 04.08.25, 18:56
Юлле Эрнитс: в Ида-Вирумаа нелогично распределяют более 300 млн евро
5
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
6
Новости
  • 06.08.25, 12:49
«Наше поколение делает акцент на смысле и ценности работы, а не на отработке часов»

Последние новости

Подсказка
  • 07.08.25, 13:16
Ваша э-почта все еще заканчивается на .ru? Эксперт предупреждает об опасности
Биржа
  • 07.08.25, 12:53
Управляющий пенсионными фондами планирует выкупить акции DelfinGroup
Новости
  • 07.08.25, 12:23
Глава Merko: предложения делают по непонятно низким ценам
Инвестор Тоомас
  • 07.08.25, 12:20
Инвестор Тоомас: продаю, чтобы поймать падающий нож
Биржа
  • 07.08.25, 11:44
У Merko исчезла треть выручки, а прибыль снизилась
Биржа
  • 07.08.25, 10:45
Прибыль Nordecon упала вдвое, но портфель заказов заметно вырос
Новости
  • 07.08.25, 09:38
Деньги в бюджете кончились. 1600 пчеловодов остались без пособия
Новости
  • 07.08.25, 09:36
Йоллер созвала внеочередное заседание совета Кассы здоровья

Сейчас в фокусе

Каждый четвертый молодой человек сидит без работы. «Попал на практику невероятно случайно, через знакомого знакомых в тренажерном зале. До этого отправлял тонны CV, но позитивного фидбека не последовало», – рассказал ДВ практикант Cybertex Security.
Новости
  • 06.08.25, 12:49
«Наше поколение делает акцент на смысле и ценности работы, а не на отработке часов»
Выступающая против расширения порта Кунда Элис Рийспапп обнаружила, что волостная управа Виру-Нигула делала запросы в реестр, чтобы получить информацию о ее собственности. В ответ Рийспапп обратилась в Инспекцию по защите данных.
Новости
  • 06.08.25, 14:56
Любопытные чиновники получили выговор за чрезмерную слежку
По словам крупного собственника Pindi Kinnisvara Калева Роозивяли, никакой налоговой схемы тут нет.
Новости
  • 06.08.25, 08:52
Бюро недвижимости поделило бизнес на несколько частей
Налоговый департамент на такие дробления смотрит косо
На вершине мусорного кургана орудует тяжелый экскаватор. Когда он ворошит толщу мусорного пласта, из-под ковша вырываются клубы дыма.
Эпицентр
  • 06.08.25, 06:00
«Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 05.08.25, 16:58
Впечатляюще! Смотрите, как изменилась стоимость строительства за 5 лет
Министр социальных дел Кармен Йоллер (в центре).
Новости
  • 06.08.25, 11:53
Центристы требуют отставки министра соцдел на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья
Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
Новости
  • 06.08.25, 16:43
Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц
