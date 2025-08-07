Управляющий пенсионными фондами планирует выкупить акции DelfinGroup
Известный в Латвии управляющий пенсионными фондами Indexo и финансово-технологическая компания DelfinGroup собираются объединить свои усилия, в рамках чего планируется сделать добровольное предложение о выкупе акций DelfinGroup.
По словам председателя правления DelfinGroup Дидзиса Адмидиньша, планируемая сделка с акциями ускорит развитие компании.
Foto: DelfinGroup
DelfinGroup продолжит свою деятельность в составе Indexo, однако сохранит свое нынешнее название и самостоятельность, говорится в сообщении. Цель состоит в создании одной из крупнейших в Латвии групп финансовых услуг с местным капиталом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Таллиннская биржа в первой половине года возглавила рост всей балтийской биржи. По оценке аналитиков, настолько успешный старт года объясняется в первую очередь восстановлением после очень низких уровней.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.