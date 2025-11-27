Назад 27.11.25, 08:57 Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех Платить ли фондовому управляющему высокую комиссию за пару щелчков мышью или взять управление в свои руки? Накануне истечения срока, когда еще можно изменить, где копить пенсию, Äripäev подготовил обзор фондов, их доходности и комиссий.

По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.

Foto: Liis Treimann

До конца этой недели, то есть до 30 ноября, участники накопительной системы могут изменить размер взноса во вторую пенсионную ступень или перейти в другой фонд. Поменять паи можно трижды в год — в ноябре, марте и июле, а вот изменить размер взноса разрешено лишь раз в год. Чтобы упростить выбор, Äripäev подготовил обзор доходности разных фондов и их расходов.