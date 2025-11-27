Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,54%294,08
  • OMX Riga−0,21%922,38
  • OMX Tallinn0,29%1 934,1
  • OMX Vilnius0,32%1 277,23
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,03%9 688,62
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,58
  • OMX Baltic0,54%294,08
  • OMX Riga−0,21%922,38
  • OMX Tallinn0,29%1 934,1
  • OMX Vilnius0,32%1 277,23
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,03%9 688,62
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,58
  • 27.11.25, 08:57

Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Платить ли фондовому управляющему высокую комиссию за пару щелчков мышью или взять управление в свои руки? Накануне истечения срока, когда еще можно изменить, где копить пенсию, Äripäev подготовил обзор фондов, их доходности и комиссий.
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
  • По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
  • Foto: Liis Treimann
До конца этой недели, то есть до 30 ноября, участники накопительной системы могут изменить размер взноса во вторую пенсионную ступень или перейти в другой фонд. Поменять паи можно трижды в год — в ноябре, марте и июле, а вот изменить размер взноса разрешено лишь раз в год. Чтобы упростить выбор, Äripäev подготовил обзор доходности разных фондов и их расходов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
В Германии после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Финляндии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
Подсказка
  • 08.08.25, 06:00
Повышение подоходного налога неоднозначно скажется на вкладчиках пенсионных ступеней
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
2
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
3
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
4
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
5
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
6
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США

Последние новости

  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
Новости
  • 27.11.25, 09:56
Средняя зарплата выросла до 2075 евро
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
Биржа
  • 26.11.25, 18:13
Инвесторы видят возможности на падающем рынке. “Не можешь выдержать падения на 20%? Не входи в позицию”
Новости
  • 26.11.25, 17:05
Руководство «Отечества» знало о проблемах с финансированием уже много лет назад
Новости
  • 26.11.25, 16:38
Рийгикогу рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Калле Грюнталя
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости

Сейчас в фокусе

Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Головной офис эстонского стартапа Glia находится в Нью-Йорке. На фото – основатели (слева направо) Карлос Паниагуа, Дэн Михаэли и Джастин ДиПьетро.
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
Руководитель и единственный собственник фирмы Loigo Marine Supply OÜ Матвей Никитенко (сидит за столом) в окружении сотрудников.
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
Новости
  • 26.11.25, 08:09
Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США
Сдвоенный цех, который арендовала для своего демозавода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания R-S Osa Service. На полу – специальное устойчивое к химикатам покрытие из эпоксидной смолы.
Новости
  • 26.11.25, 08:52
Свободная планировка и баня с видом на электростанцию: в Нарве показали цеха с самой дорогой арендой
Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025