Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором

На этой неделе паи Baltic Horizon Fund обвалились на 22%. Но инвесторы за последние годы к этому уже должны были бы привыкнуть.
Foto: Liis Treimann
На этой неделе паи Baltic Horizon Fund упали на 22%. Компания сообщила, что «текущая финансовая задолженность не является устойчивой в долгосрочной перспективе, и сокращение дорогой долговой нагрузки отвечает интересам всех инвесторов». Поэтому фонд планирует привлечь 25 млн евро через эмиссию новых паев.
Управляющий Baltic Horizon Fund Тармо Каротам рассматривает продажу управляющей фондом компании литовской частной инвестиционной фирме как положительный шаг для фонда, как с точки зрения инвесторов, так и с точки зрения самого фонда.
