Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,00%6 538,76
  • DOW 300,00%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,03%9 524,76
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,24
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,00%6 538,76
  • DOW 300,00%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,03%9 524,76
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,24
  • 21.11.25, 12:37

Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором

Паи фонда недвижимости Baltic Horizon на этой неделе совершили очередное большое падение. Однако на этот раз оно вызвано причиной, за которой может скрываться шанс на позитивные перемены.
На этой неделе паи Baltic Horizon Fund обвалились на 22%. Но инвесторы за последние годы к этому уже должны были бы привыкнуть.
  • На этой неделе паи Baltic Horizon Fund обвалились на 22%. Но инвесторы за последние годы к этому уже должны были бы привыкнуть.
  • Foto: Liis Treimann
На этой неделе паи Baltic Horizon Fund упали на 22%. Компания сообщила, что «текущая финансовая задолженность не является устойчивой в долгосрочной перспективе, и сокращение дорогой долговой нагрузки отвечает интересам всех инвесторов». Поэтому фонд планирует привлечь 25 млн евро через эмиссию новых паев.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 21.08.25, 13:24
Управляющий фондом Baltic Horizon о новой сделке: это может занять несколько месяцев
Управляющий Baltic Horizon Fund Тармо Каротам рассматривает продажу управляющей фондом компании литовской частной инвестиционной фирме как положительный шаг для фонда, как с точки зрения инвесторов, так и с точки зрения самого фонда.
Биржа
  • 21.08.25, 10:51
Coca-Cola Plaza и Postimaja переходят в собственность литовцев
Управляющая компания зарегистрированного на бирже фонда Baltic Horizon Fund — Northern Horizon Capital AS — будет продана литовской инвестиционной фирме.
Биржа
  • 08.08.25, 11:37
Чистый убыток Baltic Horizon Fund вырос почти втрое
Покупателей на Postimaja и Apollo Plaza пока не нашлось
Чистый убыток фонда Baltic Horizon в первом полугодии 2025 года увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 891 тыс. евро. Фонд продолжает попытки продать активы.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
4
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
5
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
6
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии

Последние новости

Новости
  • 21.11.25, 14:46
План мира Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать территории
Новости
  • 21.11.25, 14:19
Производитель мягкой мебели построит завод в Центральной Европе. В Эстонии достигнут предел расширения
Биржа
  • 21.11.25, 13:30
Стоимость биткоина продолжает снижаться
Новости
  • 21.11.25, 12:38
«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение
Инвестор Тоомас
  • 21.11.25, 12:37
Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором
Биржа
  • 21.11.25, 12:00
Переговоры Novaturas с крупным турецким инвестором провалились
Новости
  • 21.11.25, 11:12
Оборонная промышленность получит почти 24 млн евро на разработку продукции
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца

Сейчас в фокусе

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025