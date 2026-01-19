Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В прошлом году Балтийская биржа обогнала ряд европейских стран и обошла рынок США в пересчете на евро, но это почти не изменило отношения инвесторов. Рынок по-прежнему остается на периферии мировых индексов, а недостаточный масштаб компаний запускает замкнутый круг, из которого сложно выбраться даже при сильных показателях. Однако глава Балтийской биржи видит свет в конце туннеля.
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.