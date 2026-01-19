Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В прошлом году Балтийская биржа обогнала ряд европейских стран и обошла рынок США в пересчете на евро, но это почти не изменило отношения инвесторов. Рынок по-прежнему остается на периферии мировых индексов, а недостаточный масштаб компаний запускает замкнутый круг, из которого сложно выбраться даже при сильных показателях. Однако глава Балтийской биржи видит свет в конце туннеля.