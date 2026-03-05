Baltic Horizon Fund привлек лишь половину запланированной суммы

Управляющий фондом Baltic Horizon Fund Тармо Каротам заявил, что привлеченного капитала достаточно, чтобы существенно сократить дорогую долговую нагрузку.
Foto: Raul Mee
Фонд объявил о намерении привлечь 25 миллионов евро, что более чем удвоило бы текущее количество паев. Ранее отмечалось, что более реалистичным считался объем примерно в 50% от этой суммы, а если бы привлеченный капитал оказался ниже 7,5 миллиона евро, фонд рассматривал бы возможность отмены эмиссии.
Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund (BHF) оказался в самом критическом положении за всю свою историю. Для спасения фонда объявлено привлечение капитала, при котором паи продаются почти на 80% ниже чистой стоимости их активов.
