05.03.26, 11:29 Baltic Horizon Fund привлек лишь половину запланированной суммы Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund планировал привлечь от инвесторов 25 миллионов евро, однако подписка на паи составила лишь половину этой суммы.

Управляющий фондом Baltic Horizon Fund Тармо Каротам заявил, что привлеченного капитала достаточно, чтобы существенно сократить дорогую долговую нагрузку.

Foto: Raul Mee

Фонд объявил о намерении привлечь 25 миллионов евро, что более чем удвоило бы текущее количество паев. Ранее отмечалось, что более реалистичным считался объем примерно в 50% от этой суммы, а если бы привлеченный капитал оказался ниже 7,5 миллиона евро, фонд рассматривал бы возможность отмены эмиссии.