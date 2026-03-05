Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,57%313,9
  • OMX Riga0,27%900,81
  • OMX Tallinn0,09%2 089,86
  • OMX Vilnius0,56%1 368,44
  • S&P 5000,78%6 869,5
  • DOW 300,49%48 739,41
  • Nasdaq 1,29%22 807,48
  • FTSE 1000,46%10 616,52
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic0,57%313,9
  • OMX Riga0,27%900,81
  • OMX Tallinn0,09%2 089,86
  • OMX Vilnius0,56%1 368,44
  • S&P 5000,78%6 869,5
  • DOW 300,49%48 739,41
  • Nasdaq 1,29%22 807,48
  • FTSE 1000,46%10 616,52
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 05.03.26, 11:29

Baltic Horizon Fund привлек лишь половину запланированной суммы

Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund планировал привлечь от инвесторов 25 миллионов евро, однако подписка на паи составила лишь половину этой суммы.
Управляющий фондом Baltic Horizon Fund Тармо Каротам заявил, что привлеченного капитала достаточно, чтобы существенно сократить дорогую долговую нагрузку.
  • Управляющий фондом Baltic Horizon Fund Тармо Каротам заявил, что привлеченного капитала достаточно, чтобы существенно сократить дорогую долговую нагрузку.
  • Foto: Raul Mee
Фонд объявил о намерении привлечь 25 миллионов евро, что более чем удвоило бы текущее количество паев. Ранее отмечалось, что более реалистичным считался объем примерно в 50% от этой суммы, а если бы привлеченный капитал оказался ниже 7,5 миллиона евро, фонд рассматривал бы возможность отмены эмиссии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 27.02.26, 12:08
Инвестор Тоомас: печально известный фонд недвижимости вновь испытывает веру инвесторов
Baltic Horizon Fund вновь обратился к инвесторам за деньгами. Что это в итоге может изменить – до конца непонятно.
Биржа
  • 19.12.25, 08:22
Биржа просыпается: таллиннские акции показывают лучший год после пандемии
«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»
После нескольких лет стагнации Таллиннская биржа наконец оживилась. Доходность в 2025 году стала лучшей со времен пандемии и превосходит даже индекс S&P 500 в США.
Биржа
  • 10.12.25, 08:34
Инвесторов Baltic Horizon ждет момент истины: вложи еще или смирись с резким падением стоимости
Опасения инвесторов: фонд могут увести с биржи?
Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund (BHF) оказался в самом критическом положении за всю свою историю. Для спасения фонда объявлено привлечение капитала, при котором паи продаются почти на 80% ниже чистой стоимости их активов.
Инвестор Тоомас
  • 21.11.25, 12:37
Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором
Паи фонда недвижимости Baltic Horizon на этой неделе совершили очередное большое падение. Однако на этот раз оно вызвано причиной, за которой может скрываться шанс на позитивные перемены.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
5
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
6
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков

Последние новости

Биржа
  • 05.03.26, 11:29
Baltic Horizon Fund привлек лишь половину запланированной суммы
Биржа
  • 05.03.26, 10:50
Invego намерена привлечь 4 миллиона евро
Новости
  • 05.03.26, 10:35
Нарвский футбольный холл за 7 миллионов, который эксперт призывает снести, скоро откроют. Но это не точно
Новости
  • 05.03.26, 10:09
Средняя зарплата в Эстонии выросла до 2092 евро
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Новости
  • 04.03.26, 19:00
Яан Таллинн не знает, как использовать искусственный интеллект в экономике Эстонии
Новости
  • 04.03.26, 18:33
Застройщик: покупатели охотятся за новыми квартирами, разница в цене между вторичным рынком и новостройками тает

Сейчас в фокусе

Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков
Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
«Мы серьезно рассматриваем возможность подать официальный иск против регистра», – сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026